نأمل الإصلاح!!

نأمل حقا أن تتم الإصلاحات لنصل إلى فيفا أفضل بعد انتهاء معركة الرئاسة لأكبر منظمة كروية في العالم شاهدنا وتعمقنا فيما يحدث في هذه الامبراطورية التي نحن أصبحنا فيها جزءا مهما في السنوات العشر الاخيرة بعد ان كانت البداية نذهب كعرب كومبارس نتفرج على مسرحيات على خشبة الفيفا، ولكن مع ظهور واستمرار دولة بلاتر التي سيطرت بيد رؤساء القارة العجوز منذ تأسيس الفيفا وها هو اليوم نأمل ونتمنى والامنيات والطموحات بان نرى (فيفا) الإصلاح (فيفا) الأفضل (فيفا) العدالة (فيفا) التسامح (فيفا) السعادة لكل محبي عشاق المستديرة التي يتابعها العالم.. واليوم اصبح واقعا بأن يكون السويسري جاني إنفانتينو رئيسا برغم انه لم يكن في وارده التفكير برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أشهر قليلة لمقارنته طبعا بالرجل الداهية مقارنة بمواطنه السابق السويسري جوزيف بلاتر، وأين موقعه مقارنةً برئيس الاتحاد الاوروبي الموقوف الفرنسي ميشال بلاتيني الذي اعتُبر لفترة طويلة المرشح الأول والأخير لتولي المنصب، وبالتأكيد ان الرئيس التاسع سيجتهد في إزالة بعض الشكوك حوله، فهو قادم من مدرسة بلاتيني كما أن جنسيته التي تعتبر العنوان لنظافة الكفّ كما يقولون لو ان الفساد لا يعرف الجنسية.

] وأعتقد بان الرجل ذا الـ 45 عاما لن يستغني عن نصائح من سبقوه خاصة السيد بلاتر حيث التقاه كما قرات على العشاء خلال عطلة أعياد آخر السنة حيث قدم الثاني للأول بعض النصائح عن كيفية الادارة وبالتأكيد تعاطف الرجل العجوز مع ابن القارة العجوز وابن جلدته ونعتقد بأن استاذه الفرنسي بلاتيني سيبقى الرجل المتحكم في الفيفا من خلف الكواليس، لحين فترة كرسي الرئاسة بانتظار وإلغاء عقوبة بلاتيني اوتقليصها ليخوض الأخير بالتالي انتخابات الفيفا المقبلة المقررة في العام 2019

] فالرئيبس الجديد يتصف بالوفاء فهو لم ينسَ من تعلم منهم وهذا ما يعجبني فيه لأنه عند وفاء في زمن اختفى الوفاء في زمن المصلحة وبس!! فقد قال الرئيس الجديد رغم كل شيء إذ قال انه يفكر فيه وشكره على كل شيء تعلمه له، كما انه لن يرمي (كتاب بلاتر) بل سيفتحه يوميا لكي يتعلم الدروس قبل ان يقود هذه المنظمة الكبيرة للغاية فالعيون تتابعه من كل الاطراف اولا من الاستخبارات الامنية لكي يصبح ويستمر الفيفا نظيفا فالعمل صعب وشاق.

وستبقى المتابعة مستمّرة خوفا من تكرار موجة الفساد التي رافقت الفترة الأخيرة وبالتالي تتطلب الشفافية والدور الاكبر لمجلس الفيفا منعا لأي تلاعبات وتلوثات العالم في غنى عنها.

] وبعد الاجتماع الذي حسم نحو توجيه الأصوات في الجولة الثانية شهدت بعض الوعود والصفقات ربما نعرفها قريبا ساقها الرئيس السويسري خلال حملته الانتخابية بمنح منصب رفيع لشخصية رياضية من خارج القارة الأوروبية أو على الأقل تعيينه مستشارا للرئيس فيا ترى من سيكون ونتساءل من سيدير الاتحاد الدولي هل الحرس القديم ام الرجل الاصلع؟ الايام المقبلة ستكشف لنا المزيد وبالتأكيد نحن نترقب ونتمنى بأن نرى فيفا الاصلاح نحو الاصلاح وهو ما يهمنا في المقام الاول بعد أن خسرنا الفرصة التي لن تتكرر الا اذا اتفقنا عربيا بكلمة صدق وننسى خلافتنا ونطوي مشاكلنا ولا نفكر في أنفسنا.. والله من وراء القصد.

*نقلا عن الأيام البحرينية