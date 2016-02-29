لليوم الثالث على التوالي والحديث عن نظرية المؤامرة التي أطاحت بالعرب في انتخابات فيفا، يتصدر المشهد العام في أغلب الصحف ووسائل الإعلام العربية، ولا ندري هل ردة الفعل تلك مبنية على أسس علمية وواقعية، أم إنها من أثر الصدمة بسبب الخسارة، مع أن القراءات الأولية للمشهد العام كانت تشير إلى فشل العرب في مهمتهم، وملامح الفشل كانت واضحة منذ البداية ومنذ الاختلاف على تسمية مرشح واحد، ومروراً بتفتت الأصوات بين المرشحين العرب، وانتهاء بالقضية الأهم والمتمثلة في واقع العرب ومكانة الكرة العربية في المنظمة الكروية الكبرى في العالم.

عندما أشرت في زاوية أمس إلى أن ليس من حق العرب أن يفكروا في الجلوس على عرش فيفا، لأنهم ليسوا أهلاً لذلك المكان كونهم لا يمثلون هامشاً يذكر في المنظومة الكروية في العالم، وافقني البعض على ذلك الطرح فيما رفضه البعض الآخر، وإذا كان هذا هو واقعنا فبأي منطق نطمح إلى رئاسة إمبراطورية فيفا، وما الثقل الذي تمثله الكرة العربية حتى نمنح أنفسنا الحق في تولي قيادة إمبراطورية الكرة في العالم، وما دام أننا لا نملك منتخباً عربياً واحداً يمثلنا وحضورنا في المونديال لا يتعدى الجانب الشرفي، فكيف لنا أن نتحكم في موقع القرار ونحن بعيدون عنه تماماً.

كلمة أخيرة

نحن أفضل من يجيد الحديث عن نظرية المؤامرة خصوصاً عند الخسارة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية