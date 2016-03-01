آسيا تفخر بك!

حتى وإن ظللنا منصتين لطموح أو عاطفة أو أهداف لظروف وتداعيات معينة، إلا أن للقدر تظل دائمًا حكمة ورؤية ليس من السهل ملامستها، إلا في البعيد من الأمتار والسنوات، وفي حقيقة النتيجة التي آلت إليها انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معنى أيضًا يتوجب الإنصات إليه، واعتبار أن آسيا بكرتها وطموحات اتحاداتها وأنديتها، تظل الأكثر حاجة لقيادة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، حيث المعنى والقيمة المختلفة للأثر الكبير والإنجاز، ومن واقعه يمكن التجسيد للكثير من الاتجاهات، وربما حديث الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الذي أشار من خلاله إلى أن ضغوط ما يقارب الـ90 اتحادًا هي ما بلغت به الانتخابات الدولية، تحمل في حروفها الكثير من المؤشرات والدلالات، وأن البعض من المواقف وفي حياة القادة، تكون مرتبطة بمجموعة من المتغيرات، وعدد آخر من التداعيات، ومن الصعب جدًا أن لا تنصت للشخصيات والقيادات التي وضعت ثقتها بك وبقيادتك لكرة القارة، طالما أن الطموح في المرحلة الجديدة، يحمل أيضًا عددًا من المصالح والمكتسبات.

هي في النهاية عملية متداخلة فيما بينها، وأيضًا متعارضة في بعض الجوانب، لكن من المهم أن نقول أيضًا أن حكمة سلمان، وأيضًا حكاية أخرى من الأقدار اجتمعتا في اللحظات الأخيرة، لتحديد المسار الجديد، والإشارة إلى أنه لا خاسر في الانتخابات الأخيرة، لا سلمان ولا حتى آسيا، وبعد الأخذ في الاعتبار الحجم الكبير من المكتسبات التي خرجت به القارة الصفراء، وكيف هي الصورة التي تكونت للجميع دون استثناء، والتي لا شك ووفقها سيكون القائد الآسيوي أمام المزيد من الجهد والعمل، الأكيد أنه أكثر بكثير مما كان يمكن أن يذهب إليه ما قبل الانتخابات، عطفًا على صورة جديدة ومجموعة من المتغيرات وما استجد من قناعات.

لم يكن من السهل أن يتقبل الطرف الآخر من العالم الرئاسة العربية، وحتى وإن أوهمنا أنفسنا بحقائق جديدة وتوازنات، وهو ما يعني أن ما ذهب الشيخ سلمان لتحقيقه على مستوى الأصوات، والتي كان يمكن مضاعفتها إلى عدد أكبر، لم يكن من السهل على أي شخصية عربية تحقيقه، في ظل ترسب المزيد من الثقافات والقناعات، والإيمان للغرب، أنهم الأحق بمملكة ظلت معهم على الدوام وظلوا ينعمون بمزاياها ومكتسباتها، وفي الظهور الآسيوي وللشخصية العربية بتلك القيمة والمكانة، ما يفترض أن نمعن النظر فيه، والإشارة أن آسيا التي أبلغت العالم برسالتها وبقيمتها، ستظل أيضًا واثقة من قدرتها وتوجهاتها المستقبلية، وأيضًا تفخر بقيادة سلمان.

*نقلاً عن الأيام البحرينية