إنفانتينو يطمح بزيادة عدد منتخبات المونديال لـ40 فريقا

جدد الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو اليوم الثلاثاء أمله برفع عدد المنتخبات في المستقبل من 32 إلى 40 في نهائيات كأس العالم، وهي الفكرة التي قدمها في برنامجه الانتخابي، وذلك حسب فيديو نشره الفيفا.

وقال الامين العام السابق للاتحاد الاوروبي: "انه ليس سرا، افكر في كأس العالم بمشاركة 40 منتخبا، اي بزيادة 8 منتخبات، وبالتالي بممثلين أكثر ولكن ليس اكثر من ذلك بما ان 40 منتخبا تمثل فقط 19 بالمئة من الاتحادات الـ209 المنضوية تحت لواء الفيفا".

واضاف "ذلك سيسمح لـ8 منتخبات إضافية بالتأهل، ولكن لمزيد من المنتخبات بالحلم في التأهل، وهذا أمر مهم".

وبخصوص اللجوء الى التكنولوجيا لمساعدة الحكام، اكد رئيس الفيفا فقط ان "خصوصية كرة القدم هي السلاسة، إنها رياضة بدون انقطاع، وبالتالي يجب ان نرى كيف سيكون تأثير المساعدة التكنولوجية للحكام على السلاسة".

وتجتمع هيئة البورد (ايفاب) المولجة وضع قوانين لعبة كرة القدم، هذا الاسبوع في كارديف وقد تناقش ملف اللجوء الى الفيديو للمساعدة في التحكيم.