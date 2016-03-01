الهلال والأهلي يبحثان تعويض إخفاقهما المحلي بالآسيوية

يسعى فريقا الهلال والأهلي السعوديين إلى تعويض إخفاقهما المحلي عبر استعادة توازنهما، حينما يستضيف الأول باختاكور الأوزبكي ويحل الثاني ضيفاً على ناساف كارشي، ضمن مباريات المرحلة الثانية لمنافسات المجموعتين الثالثة والرابعة لدوري أبطال آسيا.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يبحث الهلال عن استعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا حينما يستضيف باختاكور.

وفرط الهلال في فوز مستحق على باختاكور في مباراة الذهاب الاسبوع الماضي التي أقيمت في طشقند بعد أن فشل في المحافظة على تقدمه 2-1 الى الدقيقة الأخيرة.

ويعيش الهلال مرحلة عدم اتزان بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد السبت الماضي في دوري جميل السعودي للمحترفين 1-صفر وهو ما سيجعل أزرق العاصمة يبحث عن فوز يعيد التوازن الى الفريق.

وسيفقد اليوناني دونيس خدمات لاعبه عبدالله عطيف الذي تأكد غيابه بعد خروجه مصاباً في مباراة الاتحاد الماضية ومن المتوقع أن يزج بالخبير سعود كريري، بالإضافة الى استمرار غياب المدافع البرازيلي ديغاو واللاعب نواف العابد لذات السبب.

ويتصدر تراكتور تبريز الايراني الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه الكبير على ضيفه الجزيرة الاماراتي 4-صفر الاسبوع الماضي.

وفي طشقند يسعى الأهلي إلى تعويض اخفاقه المحلي بتحقيق فوز آسيوي قد يسهل مهمته في التأهل مبكراً الى الدور الثاني حينما يحل ضيفاً على ناساف كارشي الاوزبكي.

وفشل الأهلي في المحافظة على سجله خالياً من الهزائم في الدوري السعودي لأكثر من 51 مباراة بعدما خسر الاسبوع الماضي من أمام نجران على أرضه وبين جماهيره 2-1.

ويعيش السويسري جروس ضغوطات كبيرة للخروج بفوز قد يطفأ الغضب الجماهيري ضده مؤقتاً بعد النتائج التي قدمها منذ بداية القسم الثاني.

ونجح الأهلي بتحقيق فوز صعب على ناساف الاوزبكي الاربعاء الماضي 2-1 في افتتاح مشواره الاسيوي ليبقى في الصدارة بالشراكة مع الجيش القطري الذي فاز على العين في الامارات بذات النتيجة.