قاموس بيتوركا

لا أبالغ عندما أقول: إن كل ما في مباراة الهلال والاتحاد، يوم السبت الماضي، كان للتاريخ فقط...بداية من ظروف الفريقين وصولاً إلى احتفال الهلال بالبطولة رقم 57 ونهاية بحالة الإصابات المفاجئة التي داهمت لاعبي الاتحاد ياسين حمزة وسان مارتن.

قبل المباراة، كانت كل التوقعات تصب في جانب كم سيفوز الهلال، وكم سيخسر الاتحاد، خصوصاً بعد تحقيق الهلال في الأسبوع الماضي بطولة كأس ولي العهد بعد فوزه 2/1 على الأهلي، وتألق الفريق خارجياً في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث كان متقدماً خارج أرضه 2/1 على باختاكور الأوزبكي حتى الدقيقة 90 قبل أن يعود الفريق الأوزبكي ويخطف هدف التعادل، في المقابل عانى الاتحاد كثيراً من تذبذب الأداء خلال المباراتين الأخيرتين، حيث تعادل مع القادسية ضمن دورينا قبل أن يفرط مجدداً في فوزه خارج أرضه 1/0 على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سجل الفريق الأوزبكي هدف التعادل في الدقيقة 90.

لكن وبمجرد أن أطلق الحكم المجري فيكتور سكاي صافرة بداية مباراة الهلال والاتحاد، تغير كل شيء في الفريقين، حيث اتضح أننا أمام سيناريو مختلف أخرجه بكل اقتدار مدرب الاتحاد الروماني فيكتور بيتوركا من خلال الانتشار السريع وتبادل المراكز بين لاعبي فريقه والضغط المستمر على لاعبي وسط الهلال، وأكبر دليل على نجاح خطة المدرب الروماني هدف التقدم المبكر للاتحاد في الدقيقة 7 من المباراة بعد تسديدة صاروخية من منتصف الملعب بلغت قوتها 108 كم في الساعة من المدافع الصاعد زياد الصحفي.

حقيقة يحسب هذا التألق وعودة الاتحاد القوية مؤخراً إلى رجل واحد هو الروماني فيكتور بيتوركا الذي عاد إلى تدريب الفريق من جديد قبل شهرين، قاد فيها الاتحاد في 11 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 2 وخسر 1، سجل الفريق فيها 25 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، ولعل هذه الإحصائية البسيطة توضح مدى نجاح المدرب.

كلمة أخيرة: في عام 1999 كان المدرب الصاعد فيكتور بيتوركا يدرب منتخب رومانيا الأول وكان أمامه خياران....يستمر مدرباً للمنتخب في اليورو عام 2000 مقابل بقاء اللاعبين جورج هاجي وبوبيسكو في التشكيلة الأساسية، أو تتم إقالته...رفض المساومة ووافق على الإقالة باعتبار المبادئ لا تتجزأ في قاموسه.

*نقلاً عن اليوم السعودية