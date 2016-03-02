الدوري الإنكليزي: تشيلسي يفوز وليستر يتعادل

تلقت آمال ليستر سيتي في الفوز بلقبه الأول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لانتكاسة بعدما سجل كريج جاردنر لاعب وست بروميتش هدفا رائعا من ركلة حرة في الشوط الثاني ليحرم متصدر المسابقة من تحقيق انتصار مهم ويتعادل الفريقان 2-2 اليوم الثلاثاء.



وأصبح رصيد ليستر سيتي 57 نقطة من 28 مباراة ويتقدم بثلاث نقاط على توتنهام هوتسبير الذي سيقفز إلى القمة إذا فاز على وست هام يونايتد غدا الأربعاء لأنه يملك أفضلية في تسجيل الأهداف.



وتقدم سالومون روندون بهدف لوست بروميتش في الدقيقة 11 لكن داني درينكووتر أدرك التعادل لليستر وأضاف زميله أندي كينج الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من رياض محرز مع نهاية الشوط الأول.



وأدرك جاردنر التعادل لليستر بتسديدة من ركلة حرة من مسافة 25 مترا ليكتفي الحارس كاسبر شمايكل بمتابعة الكرة.



وسجل تشيلسي أسرع هدف في الدوري هذا الموسم بعدما هز البرازيلي كينيدي الشباك عقب 39 ثانية فقط ليساعد فريقه على الفوز 2-1 على مضيفه نوريتش سيتي المهدد بالهبوط.



وتقدم تشيلسي قبل حتى أن يجلس بعض المشجعين في مقاعدهم عندما سدد كينيدي كرة منخفضة بالقدم اليسرى من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة.



وأضاف دييجو كوستا الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول بعدما رفع الكرة من فوق الحارس جون رودي من مسافة قريبة رغم أن مهاجم منتخب اسبانيا بدا في موقف تسلل عندما تسلم الكرة.



وكان هذا ثامن أهداف كوستا في آخر عشر مباريات في الدوري.



وصمد حامل اللقب أمام انتفاضة متأخرة من نوريتش الذي قلص النتيجة عبر الجناح نيثن ريدموند في الدقيقة 68.



وصعد تشيلسي من المركز 11 إلى المركز الثامن بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في 12 مباراة متتالية بالدوري منذ رحيل مدربه جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول الماضي.



واقترب أستون فيلا من الهبوط للدرجة الثانية بخسارته 3-1 أمام إيفرتون ليتأخر بفارق ثماني نقاط عن الثلاثي سندرلاند ونيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي.



وخرج سندرلاند من منطقة الهبوط بعدما سجل فابيو بوريني هدفا في الدقيقة الأخيرة ليتعادل 2-2 مع كريستال بالاس.



كما فاز بورنموث 2-صفر على ساوثامبتون ليحقق انتصاره الأول على غريمه منذ 1958.