القائمة المثالية للجولة 18 من الدوري السعودي

يستعرض برنامج "في المرمى"، القائمة المثالية للأسبوع الثامن عشر من دوري عبداللطيف جميل حيث توزعت المقاعد بين سبعة أندية فيما استحوذ على أغلبيتها نادي الاتحاد



في الحراسةِ حضر عساف القرني حارس الاتحاد في التشكيلة، وهو الذي حمى عرينه من هجمات لاعبي الهلال.. استحق المقعد بعد فوز فريقه بهدف دون مقابل ... وهو الذي تلقى ثمانية أهداف في الموسم ، تصدى القرني خلال الموسم لست وثلاثين تسديدة.



في الظهيرِ الأيمن يظهرُ عوض خريص لاعب الاتحاد حيث حضر كم خلال سبعمئة وثمانية وسبعين دقيقة لعبها هذا الموسم، نجح في اثنين وسبعين بالمئة من التحاماته مع منافسية، وبدقة تمرير تصل إلى ثمانين بالمئة.



لاعبُ الاتحاد الآخر زياد الصحفي.. حضر في قلب الدفاع بدقةِ التحامات وصلت إلى خمسين بالمئة، تواجدَ بشكلٍ فاعلٍ في لقاءِ الهلال، قطع الصحفي الكرة خلال الموسم أربع عشرة مرة، مواجهاته الناجحة مع منافسيه تجاوزت السبعة وأربعين بالمئة.



إلى جوارهِ لاعب الخليج أمينو بوبا، كان لافتا في مباراة التعاون، منهيا فعالية هجوم المنافس، ومساهما في انتصار فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بتسجيلة هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، خلال أربعة عشر مباراة شارك فيها اللاعب الكاميروني، خلص الكرة مائة وعشر مرات، خمسة وثمانين بالمئة من التحاماته كانت ناجحة.



في الظهيرِ الأيسر.. ظهر في الأسبوع الثامن عشر، لاعب الوحدة يحيى كعبي، حضرَ بشكل فاعل في لقاء النصر مقدما تمريرة حاسمة سجل بها مهند الفارسي هدف التعادل، دافع بقوة.. خلص كعبي الكرة خلال الموسم خمسة وثلاثين مرة، دقة التمرير لديه بلغت سبعة وستين بالمئة.



ننتقل إلى خطِ الوسط، الجانبِ الأيسر، سجلَ لاعبُ الخليج هتان باهبري نفسهُ من نجومِ الأسبوع بعد أن سجل هدفين ليقود فريقه للفوز على التعاون بثلاثة أهداف لهدفين، خلال الموسم سجل باهبري ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة، التحاماته الناجحة بلغت ستة وثمانين بالمئة.



وفي الوسطِ الأيمن، كان التعاوني جهاد الحسين حاضراً للمرة الثالثة هذا الموسم، رغم خسارة فريقه أمام الخليج، بتسجيله هدفا وصناعة آخر من أصل ثلاثة أهداف سجلهما وسبعة صنعها خلال ألف وستمئة دقيقة.



في محورِ الارتكاز، تواجد لاعب نجران معتز الموسى، الذي يحضر بعد ظهوره المميز أمام الأهلي، كان لامعاً في متوسط الميدان، مرر خلال الموسم حوالي مئة وستين تمريرة، بدقة بلغت اربعة وثمانين بالمئة، صانعا فرصتين.



إلى جوارهِ، حضر لاعب الرائد عيد الفارسي، حضر اللاعب العماني مدافعا ومهاجما، مرر الكرة خلال الموسم أكثر من ثمانمئة مرة، بدقة بلغت أربعة وثمانين بالمئة، التحاماته الناجحة تتجاوز الثمانين بالمئة.



وفي المقعد الأول انضم لاعبُ نجران بسمارك فيريرا إلى التشكيلة، إثر تسجيله هدفين في شباك الأهلي من أصل ثلاثة سجلها خلال الموسم، خلال أربعمئة وخمس دقائق صنع فيريرا ثلاث فرص منها تمريرة حاسمة.



إلى جانبه، في خانةِ المهاجمِ الثاني تواجد لاعب القادسية جادسون سانتوس، الذي حضر بقوَّة، بعد أن سجلَ هدفه الأول خلال الموسم في شباك الرائد رغم خسارة فريقه بهدفين، صنع سانتوس خلال الموسم ثلاث فرص.



محللونا اختاروا هتان باهبري كأفضل لاعب في الجولة بعد أن قاد فريقه لتحقيق الانتصار الخامس هذا الموسم بعد غياب لسبع جولات.



أما مقعدُ مدرب فريق الجولة، انتزعهُ مدرب نجران البرازيلي دوس انغوس الذي استطاعَ تقديم فريقهِ بشكل مختلف محققا الفوز على الأهلي، وملحقا به أول هزيمة منذ واحد وخمسين مباراة في الدوري.



أغلب محللونا اختاروا محمد الهويش والذي قادت صافرته لقاء الأهلي ونجران وهو الذي أدار اللقاء بجدارة رافعا بطاقته الصفراء خلال اللقاء في خمس مناسبات.

