باهبري: أحلم بقميص المنتخب

أكد هتان باهبري، لاعب وسط الخليج السعودي، مشاهدته رغبة الفوز في عيون زملائه بالفريق، وهو ما تحقق بقلب الطاولة على فريق التعاون وخطف النقاط الثلاث ضمن المرحلة 18 من الدوري السعودي، فيما أكد اللاعب الشاب رغبته بتمثيل المنتخب السعودي الأول الفترة المقبلة.

وقال باهبري في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "عندي طموح اقدم افضل ما لدي، لا يوجد مستحيل في كرة القدم، لمن دخلت اخر ربع ساعة كانت النتيجة 2-1، شفت النتيجة في عيون اصدقائي انهم راغبين في الفوز وبالتاكيد قدرنا نعدل النتيجة، ما كان فيه الا كم دقيقة ويصفر الحكم فقررت اعمل "الدبل كيك" والحمد لله فزنا بالنتيجة".

وحول مسيرته مع الجيل الذهبي بنادي الاتحاد وسبب انتقاله إلى الفريق الشرقي: "أنا يشرفني اني ظهرت في جيل ذهبي عام 2009 مع الاتحاد، كان فريق محترفين من مستوى عال وصعب تلعب في خانة بها لاعبين محترفين، لعبت في منتخب (ب) وبعد تلك البطولة بالبحرين لعبت في النادي واطمح اقدم كل ما عندي لضمان مكان في تشكيلة الاتحاد، تلك الفترة ما كان فيه استقرار اداري او فني بالنادي". وزاد: "أنا تعبت كثير، حتى اخوي الصغير كان يسالني ليش ما تلعب وتسجل، هذا كان يشعرني بالألم، كنت بعيد عن تشكيلة المنتخب ولعبت في الفئات السنية بالمنتخب، ما مثلت المنتخب الأول وطموحي أوصل للمنتخب بالتأكيد".

وعن إشاعات انتقاله إلى صفوف الشباب، رد باهبري على ذلك قائلاً: "الخليج قدم لي شيء الكثير، ولهم فضل كبير في ظهور هتان باهبري، هذه اجتهادات من بعض الاعلاميين او المغردين في تويتر، احترم عقدي مع الاتحاد – الخليج، تفكيري كله بالملعب، انا ما وقعت مع الشباب وهذا ليس صحيحاً، هناك مفاوضات ومن ضمنهم نادي الشباب الذي يفاوض وكيل أعمالي جراح الظفيري". فيما أكد اللاعب الشاب رغبته في التطور ضمن مسيرته المهنية وتحقيق المزيد من الانجازات.