دولارات مارتن وماكليش !

كثر فى الأيام القليلة الماضية انتقاد تعاقد النادى الأهلى مع المدرب الهولندى مارتن يول، وقيادة الاسكتلندىماكليش لفريق الزمالك، وكان سبب الهجوم هو ارتفاع المقابل المادى لكليهما، وما تعانيه الدولة من تعثر مادي، ولا أعلم ما علاقة الدولة بالأندية التى تعتمد فى ميزانيتها على الرعاة الذين غالباً ما يتحملون كامل قيمة رواتب المدربين وحتى اللاعبين، وتناسى من ينتقد استقدام مدربين لهم أسماؤهم وتاريخهم الأوروبى، أن كرة القدم أصبحت تقود اقتصاديات دول، وأنها مصدر دخل لكثير من البلدان، وليس العكس، ولن يكلف مارتن يول أو ماكليش خزانة الدولة أى دولار واحد كما يدعى البعض، وراتبهما من خزانتى الأهلى والزمالك التى تعتمدان على تمويل الرعاة وليس الدعم الحكومي، وهنا نحن أمام قضية أخرى يجب أن يلتفت إليها البعض، إن وجود مدربين لهم ثقل حقيقى فى الوسط الأوروبي، سوف يلفت أنظار العالم إلى الدورى المصري، وسوف تكون هناك متابعات حقيقية من الإعلام الغربي، وهى دعاية نحن بحاجة اليها فى الوقت الذى يتحدث البعض عن غياب الأمن فى بلدنا الحبيب، ولن نكون فى حاجة للرد على هذه الشائعات فى ظل وجود من يدافع عنا بطريقة عملية. كما أننا فى حاجة إلى مزيد من المدربين واللاعبين الكبار للانضمام للدورى المصرى، والذى تسهم تلك العوامل فى ارتفاع سعره ويزداد الطلب عليه، فكرة القدم تحولت إلى سلعة تقدم للجماهير، لو أحسنا صناعتها والاهتمام بها، يرتفع سعرها وتزداد قيمة الانتفاع بها وما يعود على اقتصاديات البلد، كما أن أنظار الشركات المنظمة للمباريات الودية الدولية ستتجه نحو مارتن يول وماكليش وفريقيهما، وسيزداد الطلب على مشاركتهما، وكلها فوائد يجهلها البعض. وإذا كان هذا من الناحية الاقتصادية والدعاية المجانية لمصر، فهناك فائدة أخرى كبيرة للشق الفنى المنتظر، وبغض النظر عن مستوى نجاح كل مدرب مع فريقه، فان المردود الفنى المتوقع للاعبى الأهلى والزمالك مع مارتن يول وماكليش، وتعلم أعضاء الأجهزة الفنية المعاونة لفكر تدريبى مختلف وجديد، كلها أمور وفوائد تذكى صحة قرار إدارة الناديين فى التعاقد مع مدربين لهما اسميهما ووجودهم فى الساحة الكروية الحقيقية. يا سادة نحن فى حاجة لعشرات المدربين واللاعبين لهم تاريخ ومستقبل حتى ترتفع قيمة الدورى المصرى على المستوى الدولى.

*نقلاً عن الأهرام المصرية