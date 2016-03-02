شبكة معلومات تربط مدرب المنتخب بالأندية السعودية

قررت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، زيارة لجميع مدربي أندية الدرجة الممتازة خلال الأسبوع القادم، وذلك لغرض بناء حلقات تواصل مباشرة بين المنتخب السعودي والأندية والتي تأتي ضمن إطار الخطة الشاملة للجنة الفنية في برنامجها للعام الجاري.

وعلق مدرب المنتخب فان بيرت مارفيك حول الموضوع قائلاً: "إن هذه الزيارات هامة جدا بالنسبة له لتحسين التواصل بين المنتخب والأندية، حيث قال: "عملت كمدير فني لأفضل الأندية بأوروبا، وأعرف جيدا ما هو شعور اللاعب حين يتم استدعاؤه للمنتخب، والزيارة مهمة كذلك لرؤية المواهب الموجودة بالأندية المختلفة خصوصا الذين لا يشاركون مع الفرق الأولى أو الأولمبية".

واستطرد قائلا: "نتابع جميع مباريات دوري المحترفين والدرجة الأولى ونعمل على إعداد قائمة البيانات لإبراز تلك المواهب، لكننا في بعض الأحيان نجد أن هؤلاء اللاعبين لا يشاركون في المباريات مع أنديتهم، فيما نحن بحاجة لإبراز أكبر عدد من المواهب الصاعدة في دوري المحترفين وهوا أحد أهم مبادئ المنافسة".

هذا وقد قامت الإدارة الفنية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بإنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت لإدارة المنتخبات الوطنية ضمن الخطة الرئيسية الشاملة لتطوير كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، وتحتوي قاعدة البيانات على كافة المعلومات الخاصة بجميع اللاعبين، بما في ذلك لاعبي المنتخب الأول على أن تكون جميع البيانات متاحة على شبكة الإنترنت لتحسين عملية التواصل بين المنتخبات الوطنية المختلفة.