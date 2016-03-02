عبدالمجيد الرويلي: ظلموني في الشباب

أشار عبد المجيد الرويلي، لاعب التعاون السعودي، إلى تعرضه للظلم في ناديه السابق الشباب وذلك بحسب ما قاله لاعبي الخبرة بالفريق، كاشفا عن عرض تجديد عقده المقدم من الشباب والذي يبلغ 300 ألف في العام الواحد.

وقال الرويلي في مقابلة حصرية بثها برنامج "في المرمى": "نادي الشباب قالو لي لا نريدك ولكن بطريقة غير مباشرة، اعطوني عرض سيء الشباب، 300 الف بالسنة، وهذا يعني انهم لا يريدوني". وزاد: "هناك لاعبين كبارو خبرة في الشباب قالوا لي أنني تعرضت إلى الظلم ولكن الحمد لله".



وحول انتقاله إلى التعاون وتقديمه مستويات لافتة هذا الموسم: "يملك لاعبين من مستوى كبير مثل الادارة والجمهور، هناك دعم جماهيري كبير خصوصا بعد الخسارة من الخليج حيث اكدوا لنا انه يمكن لنا التعويض في الفترة المقبلة".

وكشف لاعب الوسط عن أصدقائه بالفريق: "بصراحة فريقنا مترابط وهناك أصدقاء دائما أتواجد معهم وبيننا زيارات عائلية مثل جهاد الحسين وعبد الرحمن البركة وبدر الخميس وغيرهم كذلك". فيما ختم حديثه اللاعب برغبة الفريق القصيمي الوصول إلى كأس آسيا عبر مقعد مؤهل.

