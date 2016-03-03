الدوري الإنكليزي: يونايتد وليفربول ينتصران

فشل توتنهام في استغلال تعثر ليستر سيتي والتقدم نحو صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته اليوم الأربعاء خارج ملعبه 1-صفر أمام وست هام يونايتد فيما خسر ارسنال على ملعبه 2-1 أمام سوانزي سيتي.



وتعادل ليستر أمس الثلاثاء على ملعبه 2-2 مع وست بروميتش البيون.



وسجل ميخائيل انطونيو هدف الفوز لوست هام بضربة رأس في الدقيقة السابعة بعد ركلة ركنية نفذها ديميتري باييه.



وأنقذ هوجو لوريس حارس توتنهام مرماه من تسديدة من مدى بعيد من مارك نوبل.



وأهدر هاري كين أفضل فرصة لتوتنهام بعد ساعة من اللعب بعد فشله في استغلال الكرة التي ارتدت من ادريان حارس وست هام بعد تسديدة قوية من توبي الدرفيريلد.



وكان توتنهام بحاجة للفوز لتصدر المسابقة لكنه فشل في تحقيق سابع انتصار له على التوالي في انجاز لم يتحقق للفريق منذ 50 عاما.



وتوقف رصيد توتنهام عند 54 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف ليستر المتصدر.



وتلقت آمال ارسنال في الفوز باللقب ضربة قوية بعد هزيمته 2-1 أمام ضيفه سوانزي الذي زادت آماله في النجاة من الهبوط.



وسيطر ارسنال على اللعب وتقدم في الدقيقة 15 عبر جويل كامبل الذي حول تمريرة اليكسيس سانشيز داخل المرمى.



وأدرك وين روتليدج التعادل لسوانزي في الدقيقة 32 بعد تمريرة من جاك كورك.



وكاد سانشيز أن يمنح التقدم لارسنال في مناسبتين لكن اشلي وليامز قائد سوانزي هو من منح فريقه الفوز قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة.



وبقي ارسنال في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن ليستر المتصدر بينما ارتفع رصيد سوانزي إلى 30 نقطة في المركز 16.



وثأر ليفربول لخسارته لقب كأس رابطة المحترفين أمام مانشستر سيتي قبل عدة أيام وتغلب عليه 3-صفر على ملعب انفيلد.



وسجل ادم لالانا وجيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو ثلاثية ليفربول الذي انتصر على سيتي للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم.



وخسر سيتي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري وبات يبتعد بفارق عشر نقاط عن ليستر.



وسجل لاعب الوسط خوان ماتا من ركلة حرة قبل سبع دقائق على نهاية زمن اللقاء ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 1-صفر على واتفورد.



ورفع يونايتد رصيده إلى 47 نقطة وهو نفس رصيد سيتي الذي يتفوق بفارق الأهداف محتلا المركز الرابع.



وزادت جراح نيوكاسل بعد خسارته أمام مضيفه ستوك سيتي 1-صفر بفضل هدف شيردان شاكيري في الدقيقة 81.



وبات نيوكاسل في المركز 19 وقبل الأخير بعد ان تجمد رصيده عند 24 نقطة بينما رفع ستوك سيتي رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع.



