المصري شريف رضوان: أعيدوا مباراة الاتحاد والقادسية

أكد شريف رضوان، الحكم المصري السابق والمراقب الحالي المعتمد من الاتحاد الأفريقي، ضرورة إعادة مباراة الاتحاد والقادسية بالدوري السعودي إثر مخالفة إدارية ارتكبها حكم المباراة بعدم طرد لاعب القادسية الذي نال بطاقتين صفراويتين ضمن قضية أثارت الجدل في الساحة الكروية السعودية.

وقال رضوان في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى": "هناك فرق بين الغاء مباراة او اعادتها، الخطأ الإداري اعطي لاعبا انذارا وبعدها في أي وقت يأخذ الإنذار الثاني يجب أن اشهر الكارت الاحمر، الحكم في هذه الحالة ربما نسى ولم يطرد اللاعب واستمرت المباراة وانتهت المباراة على هذه الحالة، في تلك الحالة تعتبر المباراة خطأ إداريا ويجب أن تعاد بأكملها فيما يفترض ألا يلعب مباراة الإعادة ويعتبر موقوفاً".

وحدثت حالة مشابهة في مصر بين فريقي النجم والمستقبل، حيث لم يطرد الحكم أحد اللاعبين بعد منحه إنذارين، فيما اكتشف ذلك بعد نهاية المباراة ودون ذلك في تقريره النهائي وعوقب الحكم ولكن المباراة تم إعادتها لاحقاً.

وحول مباراة الاتحاد والقادسية، قال عنها الحكم المصري: "يجب أن تعاد مباراة الاتحاد والقادسية بأكملها، اللاعب الذي طرد شارك في خمس دقائق وربما يكون قد تسبب في إنهاء هجمة أو ساهم في منعها، يجب المباراة تعادل بأكملها".