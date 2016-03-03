جبرتي ينصح فهد المولد بـ"التركيز" أمام المرمى

يشعر جبرتي الشمراني، لاعب الاتحاد السعودي السابق، بحب الجماهير الرياضية له، واكتشف المدافع المعتزل ذلك حينما عاد إلى أكاديمية النادي الجداوي للعمل فيها كمدرب.

وقال الشمراني في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "جمهور الاتحاد ذواق، تركت النادي بعد ما حققت سبعة بطولات مع النادي، ولكن تركت النادي والناس كلها تقدرني وتحترمني، لمن رجعت الى الأكاديمية شعرت بحب الناس".

وتحدث جبرتي عن أول ديربي جمعه أمام الغريم التقليدي الأهلي قائلاً: "في كأس الاتحاد طلعت الفريق الاول وفيه مباراة ضد الاهلي، لعبت يومها في الشوط الثاني، وقفت جنب امين دابو عند الخط، وقالوا لي مسبقا انه لاعب فكاهي وكان يراوغني، كنت ابغى اثبت نفسي أمام الجميع ومن هجمة حاولت اقطع الكرة ولكنه اتاني وقال لي (ابعد)، وتفاجئت من رده ولم اعرف ان هناك لاعبين يتعاملون مع المباريات بطريقة باردة".

ويقارن الشمراني زمنه الأصفر بالنجم الحالي فهد المولد، ويقول عنه: " فهد المولد بأدائه وسرعته لاعب رائع ولكن عليه التركيز امام المرمى، ربما هو افضل مني، ولكن عليه تطوير ادائه". وعما يحتاجه الاتحاد: "فريق الاتحاد يحتاج مدرب صارم ونظامي مثل ديمتري، الان موجود بيتوركا والفريق يسير بالطريق الصحيح، وربما يحقق شيئا في هذا الموسم".