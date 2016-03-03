محمد بن يطو: زياية نصحني بالدوري السعودي

أشار محمد بن يطو، مهاجم الشباب السعودي، إلى نصيحة تلقاها من النجم الجزائري عبد الملك زياية حتى يرتدي القميص الأبيض، فيما أكد اللاعب رغبته بالحصول على بطولة أثناء لعبه في مع النادي العاصمي.

وقال المهاجم في تصريحات لبرنامج "في المرمى": "زياية كلمني عن الدوري السعودي من خلال تجربته في الاتحاد، شجعني التحق بالشباب والحمد لله الذي قدم لي عرض محترم وانا اعيش فترة رائعة مع الفريق". وزاد: "لعبت في الجزائر وفي وفاق سطيف ولي محبين كثيرين وهناك يتابعوا مسيرتي في الشباب ويتمنون لي النجاح المشجعين، والحمد لله جالس اشرف بتقديم اداء جيد".

وحول الاختلاف بين الدوري السعودي والجزائري، قال ابن يطو: "هنا توجد تقنيات واكثر تكتيك في الدوري السعودي وهو يختلف عن الكرة الأفريقية، لمن تكون هناك إمكانيات اللاعب يجب أن يتأقلم مع أي مسابقة ومن خلال أي مركز حتى يقدم أحسن المستويات".

وعن رغبات الشباب في منافسات الموسم، أكد الجزائري: "هناك اصرار وعمل في الشباب وان شاء الله نستطيع الفوز والعمل بالشباب، ويكون لنا مركز اسيوي ان شاء الله، بالنسبة لأهدافي الشخصية، اريد تسجيل المزيد من الأهداف حتى نحصد عدد أكبر من النقاط".

