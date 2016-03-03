هيليو انجوس.. معلّم برازيلي.. لقطة ختام

أظهر هيليو سيزار بينتو دوس انجوس، قدرات تدريبية بارعة بعدما عاد إلى السعودية لتدريب فريق نجران، فيما يعتبر هذه زيارته الثانية إثر قيادته المنتخب الأول في نهائيات أمم آسيا 2007 وإيصاله إلى المباراة النهائية أمام الفائز العراق.

وتعاقد الجنوبيون مع انجوس حتى ينقذوا الفريق بعد مرحلة المدرب فتحي الجبال، وحينما حضر البرازيلي خسر في البداية من الاتحاد بهدف يتيم ثم تعادل أمام الوحدة قبل أن يكسب النصر 4-3، وليس هذا فحسب بل استطاع نجران من إيقاف الأهلي بالفوز عليه ضمن مباراة تاريخية، لتصف جماهير مارد الجنوب حضور انجوس بـ"ضربة معلم".