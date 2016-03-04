الخليج يعمق جراح الرائد بفوز صعب

عمق الخليج جراح ضيفه الرائد بعدما فاز عليه 1-صفر على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في افتتاح المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الخليج الوحيد لاعبه حسام الجدعاني عند الدقيقة 42.

وفشل الرائد في استمرار صحوته بعد فوزه على ضيفه القادسية 2-1 في المرحلة الماضية الا أنه عاد لمسلسل الخسائر ليبقى في المركز 12 برصيد 13 نقطة وبفارق المواجهات عن القادسية قبل الأخير، في حين رفع الخليج رصيده الى 26 نقطة متقدماً الى المركز السادس مؤقتاً.

وشهد الشوط الأول أفضلية للخليج الذي نجح بفرض سيطرته والوصول الى مرمى الرائد في أكثر مناسبة إلا أنها لم تكن خطيرة.

في حين سنحت للرائد فرصة خطيرة وحيدة لمهاجمه فهد الجهني الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله العماني عيد الفارسي أمام المرمى إلا أنه فشل في ترويضها لتذهب بعيداً عن المرمى.

ونجح لاعب الخليج حسام الجدعاني في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 42 حينما حول عرضية زميله عبدالله السالم بقدمه في شباك الرائد.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الرائد ونجح بفوض سيطرته على المباراة وتسابق لاعبوه في إهدار الفرص السهلة والتي بدأت عن طريق مهاجمه فهد الجهني الذي تلقى كرة عرضية مميزة من زميله حمد الحمد وحول الكرة برأسه ذهبت بجانب المرمى.

وسنحت فرصة خطيرة للرائد للاعبه الارميني بيتزيلي الذي حاول مغالطة حارس الخليج بتسديدة ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الأخير نجح في إبعادها الى ركلة ركنية.

وواصل الرائد هجومه وكاد لاعبه بيتزيلي أن بسجل هدف التعادل حينما يدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الربع ساعة الأخيرة استلم الخليج زمام السيطرة بعد دخول لاعبه هتان باهبري الذي أزعج دفاع الرائد كثيراً.

وكاد هتان باهبري أن يؤمن فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني حينما استلم كرة على قوس منطقة الجزاء وراوغ المدافع جفين البيشي وسدد الكرة ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس الرائدي.