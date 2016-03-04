علي الزقعان: الخطر لا يحيط بالوحدة

أكد علي الزقعان، لاعب فريق الوحدة السعودي، أن فريقه ليس في خطر ضمن جدول ترتيب الدوري، فيما أشار إلى أجواء وحداوية رائعة سهلت عليه مرحلة الانتقال إلى مكة قادما من الاتفاق حيث المنطقة الشرقية.

وقال الزقعان ضمن مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "بصراحة كان في البداية شيء جديد علي، بحكم اول مرة انتقل من النادي، اول تمرين شعرت اني لاعب قديم مع الوحدة، وانا عشت مع اعظم اللاعبين في المنتخب وبيننا علاقة وامورنا جيدة جدا وتأقلمت بسرعة مع زملائي".

وأضاف: "هنا اجواء رائعة مع الادارة واللاعبين والجماهير، الادارة وفرت لي كل شيء والمدرب وفر فينا الروح بشكل رائع، المباريات المقبلة سوف يتضح كل شيء ولن نكون في خطر".

وعن المفارقة بين الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى: "في دوري الدرجة الاولى لا تعرف الفريق القوي او الضعيف، هناك تكتلات ودفاعات من الجميع، بينما في دوري جميل تستطيع قراءة الفرق في دوري جميل واللعب مفتوح وتستطيع الابداع فيه".