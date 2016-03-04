تركي بن خالد يعلن عودة البطولات العربية بجوائز مغرية

أعلن الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن عودة البطولات العربية مجددا بعد فترة غياب، فيما كشف عن قيمة جوائز البطولة المغرية التي تصل إلى 3 ملايين دولار أميركي.

وقال تركي في تصريحات لبرنامج "في المرمى": "اليوم الحمد لله كان اجتماع طويل بمدينة جدة، وحمل اخبار ممتازة وعدة انجازات، كنا نفكر كيف نصيغ البطولة وشروطها ونقدمها إلى الناس".



وأضاف: "كانت علينا ديون سابقة تبلغ أكثر من 400 مليون تم تسديدها، أيضاً تم اقرار بطولة مقبلة وعودة بطولات العربية، كأس أبطال العرب، كأس العالم العربي بقيمة تصل إلى 3 ملايين دولار".

فيما كشف الأمير السعودي عن الممول للبطولات الجديدة بقوله: " التمويل من شركات رعاية وهذه مع الزملاء في شركة صلة، نحن وقعنا عقد لمدة 6 سنين حتى يكون فيه ضمان واستثمار لتطوير البطولة في المستقبل".



وختم تركي بن خالد حديثه بالتأكيد على عدم معارضة البطولة، جميع المنافسات الآسيوية والأفريقية ابتداء في أواخر العام، فيما أشار إلى 9 أندية سيتم اختيارها في وقت لاحق بحسب ما أعلنه المنظمون.