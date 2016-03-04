ليفربول يفتقد خدمات لوكاس 5 أسابيع

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب الوسط لوكاس ليفا والذي كان يشارك ايضا في مركز قلب الدفاع عندما تتأزم الأمور سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع بسبب اصابة في الفخذ.



وقد يشارك دانييل ستوريدج ومامادو ساكو اللذان غابا مثل لوكاس عن الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الممتاز في منتصف الاسبوع عقب تعرضهما لاصابات في نهائي كأس الرابطة الذي خسروه امام المنافس ذاته يوم الاحد في مواجهة كريستال بالاس يوم الاحد.



وتعرض لوكاس للاصابة أثناء تنفيذ ركلة ترجيح أمام سيتي وهو ما أثار حيرة المدرب كلوب.



وذكر المدرب الالماني في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "انها اخطر مما كنا نعتقد. لم اسمع ابدا باصابة مثل تلك. من الغريب ان يتعرض لاعب لاصابة اثناء تنفيذ ركلة ترجيح."



وطالب كلوب لاعبيه بالحفاظ على استقرار المستوى قبل رحلتهم لملاقاة كريستال بالاس صاحب المركز 14 حيث يبتعد ليفربول بست نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الابطال في المركز الثامن في الترتيب.



وقال كلوب "ست نقاط ليست نهاية العالم. من الان فصاعدا سنقاتل على كل نقطة ويتعين ان نظهر رغبتنا."



وتابع "انه اهم جزء في الموسم. لا افكر في الاربعة الاوائل. امامنا الكثير من النقاط التي يتعين الحصول عليها."



وتغلب بالاس الذي قد يغيب عنه مهاجمه المتألق كونور ويكام في مواجهة ليفربول على منافسه في ملعب انفيلد في نوفمبر ويرغب كلوب في رد الدين.



وقال "إنه كريستال بالاس. خسرنا أمامه على أرضنا ويتعين أن نستعيد تلك النقاط".