مشاعر مختلطة

قالها الروماني كوزمين مدرب الأهلي بكل مرارة «أشعر بالقهر بسبب قضية خميس إسماعيل»، ومن يلومه فمجهوده وجهد لاعبيه ما زال معلقاً بسبب هذه القضية، وهو حتى اللحظة لا يعرف مصيره ومصير فريقه، وينتظر بفارغ الصبر وبكثير من القهر.

مدرب النصر ايفانوفيتش وقف حائراً وهو يشاهد الفرص تضيع واحدة تلو الأخرى في مباراة فريقه في البطولة الآسيوية أمام سابهان الإيراني، ولكنه في النهاية (هان) عليه الأمر وهو يضع النقاط الثلاث الأولى في جيبه ويتنفس هواء الفوز المستحق في الآسيوية، على أمل أن يقدم النصر المزيد في هذه البطولة.

وبعيداً عن كرة القدم المحلية وتحديداً في إنجلترا وقف بلغريني مدرب مانشيستر سيتي مذهولاً وهو يشاهد فريقه يسقط في قبضة ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، بعد ثلاثة أيام من فوز فريقه على ليفربول في نهائي كأس الكابيتول وان.

وقف بلغريني وكأنه يشاهد فريقاً لا يعرفه ولا يدربه، بينما كان أغلب المتابعين يشاركونه الشعور نفسه، الفريق هو الفريق فلماذا هذا التراجع في ما يقارب الـ 72 ساعة؟ فعلاً السيتي في الدوري يعتبر لغز الموسم في إنجلترا، ولا عجب إن ذهب لقب الدوري في هذا الموسم إلى ليستر أو أرسنال في ظل تراجع السيتي وتشيلسي. عموماً كرة القدم منذ أن عرفناها تعطي من يعطيها وفي هذا الموسم ليستر يستحق كل شيء.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية