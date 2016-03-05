الريان يتوج بطلاً للدوري القطري

توج الريان بطلا للدوري القطري لكرة القدم للمرة الاولى منذ 21 عاما قبل انتهاء البطولة بخمس مراحل بعد فوزه الكاسح على الوكرة بخماسية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين.

وابدع الريان ونجومه في مباراة التتويج بسحق الوكرة المهدد بالهبوط بخماسية سجلها تاباتا روديغو (36) وسيباستيان سوريا (45) والاسباني سيرجيو غارسيا (56) والكوري الجنوبي مايون جين كو (66) والباراغواني فيكتور كاسيريس (71 ).

وكان الريان بحاجة الى نقطة لتأكيد تتويجه باللقب ، لكنه رفع رصيده الى 60 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد الوكرة عند 23 نقطة.

وهي المرة الاولى في تاريخ الدوري التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء البطولة بخمس مراحل.

وشهدت شوارع الدوحة مسيرات احتفالية لجماهير الريان التي انتظرت 21 عاما من اجل استعادة الدرع.

كما انها المرة الاولى في تاريخ الدوري القطري التي يحقق فيها مدرب اللقب مع فريقين، حيث سبق ان حقق مدربه الاوروغواني خورخي فوساتي مع السد في 2006 و2007.

وحقق الريان 20 فوزا حتى الان ولم يخسر سوى مرة واحدة كانت أمام السد في المرحلة الاولى، وهو مرشح لتحقيق ارقام قياسية مع انتهاء البطولة سواء على مستوى عدد الانتصارات او عدد النقاط وعدد الاهداف، كما ان قائده تاباتا يتصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا.

وتعادل العربي والخريطيات بهدف للبرازيلي سيرجيو باولينيو (9) مقابل هدف للسنغالي اسيار ديا (55).

رفع العربي رصيده الى 31 نقطة وظل سادسا، والخريطيات الى 22 نقطة وبقي في المركز الثاني عشر مؤقتا.

وتقام في وقت لاحق مبباراة الاهلي مع السيلية.

وتستكمل المرحلة غدا الاحد فيلتقي قطر مع الخور، ومسيمير مع الجيش، ولخويا مع ام صلال، وتختتم الاثنين بلقاء السد مع الغرافة.