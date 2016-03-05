الفتح يمنع الاتحاد من الفوز أمام أنصاره

وقع الاتحاد في فخ التعادل السلبي أمام الفتح على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين ليتصدر الترتيب مؤقتاً بفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال الثاني والذي تنتظره مواجهة غداً أمام القادسية.

ولم يظهر الاتحاد بمستواه الذي قدمه في مباراة الهلال السابقة ووضح تأثير غياب بعض عناصره الأساسية عن التشكيلة وأبرزهم هداف الفريق الفنزويلي ريفاس وعبدالرحمن الغامدي اللذان فضّل الروماني بيتوركا وضعهما على مقاعد البدلاء والغاني سولي مونتاري المصاب.

في حين نجح الفتح في اخماد خطورة الاتحاد بعد أن لعب الفريق بخطة دفاعية متوازنة أوقفت خطورة الثنائي مختار فلاتة وعبدالفتاح عسيري خاصةً في الشوط الأول الذي غابت عنه الهجمات الخطيرة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقان وتقاسما السيطرة في الربع ساعة الأولى الى أن أجرى الروماني بيتوركا مدرب الاتحاد أول تبديلاته بدخول الهداف الفنزويلي ريفاس بديلاً لعبدالفتاح عسيري وأتبعه بتغيير هجومي آخر بدخول عبدالرحمن الغامدي بديلاً لجمال باجندوح.

وبدأ الاتحاد بشن هجماته على مرمى الفتح وسنحت له فرصة ثمينة لمهاجمه مختار فلاتة الذي حول عرضية زميله ماجد الخيبري نحو مرمى الفتح الا أنها اعتلت العارضة.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه عبدالرحمن الغامدي هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة من ريفاس وسدد الكرة قوية اصطدمت في الشباك الجانبية.

وكاد الفتح أن يفاجئ الاتحاديين بهدف حينما استغل لاعبه أحمد المبارك خطأ مدافع الاتحاد ياسين حمزة في إبعاد كرة ليخطفها وينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عساف القرني.

وكاد البرازيلي ايلتون خوزيه لاعب الفتح أن يخطف هدفاً حينما تلقى تمريرة على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ذهبت فوق العارضة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سنحت فرصة ثمينة للاتحاد للاعبه رياض البراهيم الذي سدد كرةً قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عبدالله العويشير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 40 في المركز الأول مؤقتاً بفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال الثاني وبفارق نقطة عن الأهلي الثالث.

