رونالدو ورفاقه يكتسحون مرمى سلتا فيغو

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد الاسباني الى فوز كاسح على ضيفه سلتا فيغو 7-1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



وسجل رونالدو 4 اهداف ليرفع رصيده الى 27 هدفا انتزع بها صدارة ترتيب الهدافين من مهاجم برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز (25 هدفا).



واصبح المهاجم البرتغالي ثاني هداف في تاريخ الدوري الاسباني اذ رفع رصيده الى 252 هدفا، متخطيا لاعب اتلتيك بلباو الاسطورة تيلمو زارا (251 هدفا)، علما بأن الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة يتصدر القائمة برصيد 305 اهداف.



وكان رونالدو لعب ايضا دور المنقذ في المباراة السابقة التي فاز فيها ريال مدريد على ليفانتي 3-1 منتصف الاسبوع حبث سجل هدفا مع تمريرة حاسمة جاء منها هدف آخر.



واستعاد فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان توازنه بعد الخسارة امام جاره اتلتيكو التي ابعدته عن المنافسة على اللقب.



ورفع فريق العاصمة الذي يحتل المركز الثالث، رصيده الى 60 نقطة بفارق نقطة خلف اتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على فالنسيا، و9 نقاط خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب الذي يلتقي ايبار غدا الاحد.



وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 42 نقطة في المركز السادس مؤقتا.



واشرك زيدان كلا من لوكاس فاسكيز وبورخا مايورال الى جانب البرتغالي كريستيانو رنالدو في الهجوم، كما دفع بالبرازيلي دانيلو اساسيا مكان مارسيلو في الجناح الايسر، ثم شارك الاخير في ربع الساعة الاخير.



ويغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بسبب اصابة عضلية في الفخذ الايمن تعرض لها قبل نحو اسبوع ضد اتلتيكو مدريد.



وابقى زيدان الكولومبي خاميس رودريغيز على دكة البدلاء، اضافة الى الويلزي غاريث بايل الغائب بسبب الاصابة منذ اكثر من شهر نصف الشهر، قبل ان يدفع به في الشوط الثاني.



كان ريال مدريد الطرف الاكثر استحواذا على الكرة لكنه واجه تكتلا دفاعيا صلبا لسلتا فيغو الذي اعتمد في الهجوم على المرتدات من حين الى آخر.



وافلت مرمى ريال مدريد من هدف في الدقيقة الرابعة عشرة اثر كرة رأسية من رقم لاغو اسباس ارتدت من العارضة، ثم ارتدت اليه فحاول وضعها في الشباك لكن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس نجح في ابعادها قبل ان يشتتها الدفاع الى ركنية.



وفشل ريال مدريد في تهديد مرمى ضيفه جديا، فحاول رونالدو من مجهود فردي حين سار بكرة وسددها بيسراه ابعدها الحارس روبن بلانكو قبل ان تعانه الزاوية اليمنى لمرمى (20).



ووصلت كرة الى ايسكو داخل المنطقة فاستقبلها على صدره وراوغ مدافعا وسددها من مسافة قريبة لكن بلانكو انقذ الخطر مجددا بعد دقيقتين.

وافتتح الريال التسجيل في الدقيقة 41 اثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى حيث ارتقى البرتغالي بيبي وتابع الكرة برأسه في الزاوية اليمنى.



واصل صاحب الارض تفوقه التام على المجريات ولم يتأخر في اضافة هدف ثان عبر رونالدو بعد خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني اثر كرة رائعة من نحو 25 مترا استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى بلانكو.



وضرب رونالدو مجددا بعد ثماني دقائق حين انبرى لتنفيذ ركلة حرة فارسل كرة رائعة في الزاوية اليمنى لمرمى سلتا فيغو.



وحال بلانكو دون هدف ثالث لرونالدو بعد دقيقة من ركلة حرة في المكان ذاته تقريبا، حيث تصدى الحارس للكرة ببراعة.



واستفاد ياغو اسباس من خطأ في تمركز بيبي وسيرخيو راموس فكان اسرع منهما للحاق بكرة من اول الملعب لم يتردد في اكمالها في الشباك (62).



واكمل رونالدو الهاتريك بعد دقيقتين فقط حين تلقى كرة متقنة من ايسكو من الجهة اليسرى فوضعها بسهولة في المرمى رافعا رصيده الى 26 هدفا في الدوري هذا الموسم، ثم واصل استعراضه بتسجيله الهدف الرابع حين ارتقى لكرة من ركلة ركنية ووضعها برأسه في الشباك (76).



وتواصل المهرجان المدريدي حيث خطف البديل خيسي الكرة واخترق المنطقة قبل ان يسددها قوية في الزاوية اليمنى بعد اقل من دقيقتين.



وهز بايل بديل ايسكو الشباك بعد غياب طويل حيث سار بالكرة من منتصف الملعب ثم سددها بيسراه من حافة المنطقة في الزاوية اليسرى لبلانكو (82).

