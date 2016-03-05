سواريز يعود لتشكيلة أوروغواي بعد انتهاء إيقافه الدولي

من المقرر أن يعود المهاجم لويس سواريز إلى اللعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده أوروغواي في وقت لاحق من الجاري وذلك للمرة الأولى منذ إيقافه عقابا على عضه لاعبا منافسا في نهائيات كأس العالم 2014 لكرة القدم في البرازيل.

وأقدم الجهاز الفني لمنتخب أوروغواي بقيادة المدرب أوسكار تاباريز على ضم سواريز لاعب برشلونة الإسباني إلى التشكيلة الجديدة للفريق استعدادا لمواجهة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

وعوقب سواريز بالإيقاف لتسع مباريات دولية بعد أن عض اللاعب الايطالي جيورجيو كيليني خلال مباراة بين المنتخبين.

وأعلن اتحاد كرة القدم في أوروغواي أمس الجمعة إن التشكيلة الجديدة لمنتخب البلاد تضم 28 لاعبا استعدادا لمواجهة البرازيل في ريسيفي البرازيلية يوم 25 من الشهر الجاري ثم اللعب أمام بيرو في مونتيفيديو بعدها بأربعة أيام.

وانضم للمنتخب لأول مرة لاعب وسط جنوة الايطالي دييغو لاكسالت ومدافع مانشستر يونايتد الانجليزي جويرمو فاريلا.

وتحتل أوروغواي المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات خلف الأكوادور المتصدرة بعد فوزها ثلاث مرات في أربع مباريات.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة للنهائيات التي ستقام في روسيا في حين يخوض الفريق الخامس جولة فاصلة للتأهل مع فريق من منطقة أوقيانوسيا.