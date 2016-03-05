نجران يحبط التعاون بهدف قاتل

أحبط نجران ضيفه التعاون بعدما تعادل معه 1-1 في المرحلة التاسعة عشر من مسابقة دوري "جميل"، التي شهدت تحقيق الوحدة فوزا صعبا على ضيفه هجر 1-صفر.



وشهدت المباراة أفضلية للتعاون في أغلب فتراتها وساد الحذر على مستوى الفريقين في العشرين دقيقة الأولى التي غابت فيها الفرص الخطيرة.



وعند الدقيقة 21 كاد البرازيلي ساندرو مانويل أن يفتتح التسجيل حينما تلقى تمريرة مميزة من السوري جهاد الحسين الذي وضعه أمام المرمى إلا أن فشل في تحويلها لشباك الحارس عبدالعزيز تكروني.



وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته ونجح مهاجمه ربيع سفياني في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 58 حينما حول عرضية البرازيلي ساندرو برأسه في شباك نجران.



وكاد السوري جهاد الحسين أن يعزز تقدم فريقه بعد الهدف بثلاث دقائق حينما حول تمريرة زميله أحمد الزين بقدمه الا أن القائم تعاطف مع أصحاب الأرض وتصدى للكرة.



وسنحت فرصة ثمينة للتعاون للاعبه أحمد الزين الذي تلقى تمريرة من جهاد الحسين أمام المرمى الا أنه فشل في ترويض الكرة.



ونشط فريق نجران في الدقائق العشر الأخيرة وكاد لاعبه البرازيلي ايريك أن يسجل هدف التعادل حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة وجدت الحارس فايز السبيعي الذي تصدى لها بصعوبة.



وفي الوقت بدل الضائع تمكن مدافع نجران علي الخيبري من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية البرازيلي ايريك برأسه في شباك الحارس فايز السبيعي ليرفع نجران رصيده الى 16 نقطة في المركز 11.



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حقق الوحدة فوزا ثمينا على ضيفه هجر 1-صفر.



وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم الوحدة صقر عطيف عند الدقيقة 66 بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله منصور النجار ليسدد الكرة في الشباك.



وارتفع رصيد الوحدة الى 17 نقطة بالمركز العاشر بفارق نقطة عن نجران صاحب المركز 11، في حين أصبح بقاء هجر موسما اخر صعبا للغايه إذ يقبع في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.