واقعية القائد الآسيوي!

على عكس ما كنا نتابعه سابقًا، لحظة ما يخسر أي من المرشحين سباق الرئاسة، إن كان على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو أي من الاتحادات القارية أو المحلية، قدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، صورة يمكن وصفها بالأكثر احترافية، عندما بادر وبهدوء الى غلق الصفحة الانتخابية، والتركيز على ما يفترض أن يقدمه ويكون من دعم وتأييد للرئيس الجديد السويسري جياني انفاتينو، معتبرًا أنه الواقع الجديد الذي أضحى فارضًا نفسه، ويتطلب من الجميع التعامل معه أكثر دقة واحترافية.!

كان يمكن للشيخ سلمان أن يذهب الى ما ذهب اليه العديد من الأسماء وفي مناسبات انتخابية سابقة، ويحاول التقليل من فوز الطرف الآخر، والتطرق الى مجموعة من الاشارات والتلميحات التي عادة ما يلجأ لها البعض لمحاولة التعزيز من مواقفهم، والتأكيد الى اتجاهات يرونها مناسبة لهم، الا أنها فعلاً لا يمكن أن تمثل تلك الاضافة التي تستحق الذكر، لحظة الحديث عن قيمة ومكانة قائد في مستوى وفكر رئيس الاتحاد الآسيوي، الذي ضرب سابقًا العديد من الأمثلة النزيهة والشفافة، وأثبت من خلالها، أنه يمثل مفهوما مختلفا جدًا للقيادة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزل من ذلك المستوى، مهما بلغت التحديات والصراعات تأثيرها، وهي من المناسبات الهامة للإشارة الى أن الشيخ سلمان بن ابراهيم لم يكتفِ بالتهنئة الحارة للرئيس الجديد، والوقوف معه في المباراة التي دعا اليها أعضاء فيفا، بل وأيضا زاد عليها بدعوة الجميع للالتفاف معه والعمل معه جنبًا الى جنب وإعانته في كل تفاصيل أهدافه للقضاء على سرطان الفساد، وتنقية فيفا من توابعه وترسباته.!

أحيانًا كثيرة لا يفطن البعض أن مثل تلك اللحظات التاريخية الصعبة هي ما يمكن أن تصنع الفارق والمتغير الجديد، وعندما يتابعك العالم راقيًا متسامحًا، مبادرًا للوقوف مع الرئيس الجديد رغم تأثيرات اللحظات الدقيقة، فمن الطبيعي أن نقول إنها الاستغلال الأمثل للحدث، بفكر أكثر احترافية وواقعية بعيدًا عن أي اتجاهات فردية أو تأثيرات لعاطفة مؤقتة، والشيخ سلمان الذي كسب المزيد من الأصوات من واقع فكره الاحترافي وواقعية خطواته، لا غريب أن يتابع العالم الآن يهمس إلى بعضه البعض، عن تلك السمات والصفات التي يتمتع بها القائد الآسيوي، وكيف أن صدمة الخسارة التي لها أن تخرج العديد من الشخصيات عن شعورهم وتركيزهم، لم تؤثر فيه سلبًا، أكثر من تأثيرات واقعية ذهب إليها وتعامل وفق منظورها أنها البداية ليست النهاية للحدث الذي سيبدأ من جديد.!

*نقلا عن الأيام البحرينية

