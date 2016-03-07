الاتحاد والوحدة يعيدان ذكريات الديربي القديم

سيكون ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة مسرحاً لمواجهة الاتحاد وضيفه الوحدة في الدور ثمن النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيشهد في ذات الدور مواجهة تجمع الحزم وضيفه الباطن.



وعلى استاد "الجوهرة المشعة" يسعى الاتحاد إلى اللحاق بفرق الهلال والأهلي والنصر إلى الدور ربع النهائي حينما يستضيف الوحدة في ديربي الغربية القديم.



ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية عالية بعد أن أصبح الفريق ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري الغائب عن الخزانة الصفراء منذ موسم 2008 إذ يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر.



ومن المتوقع أن يدفع الروماني بيتوركا مدرب الاتحاد بلاعبيه البدلاء لإراحتهم للقاء الوحدة السبت المقبل، والذي سيكون ضمن منافسات المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين بالاضافة إلى أن الفريق تنتظره مواجهة قوية أمام النصر الاماراتي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال آسيا.



ونجح الاتحاد بالوصول إلى هذا الدور بعد فوزه الكبير على ضيفه الرياض "درجة أولى" 4-صفر سجلها الفنزويلي ريفاس وعبدالفتاح عسيري والروماني سان مارتن ومختار فلاتة.



وفي المقابل يأمل في استثمار تألق لاعبيه في المواجهتين الأخيرتين في الدوري والتي حصد من خلالها 4 نقاط بالتعادل أمام النصر في الرياض وفوزه على هجر 1-صفر ليبتعد قليلاً عن دائرة الهبوط إذ يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة.



ووصل الوحدة إلى هذا الدور بعد فوزه الصعب على ضيفه أحد "درجة أولى" 2-1 بأقدام لاعبيه مهند الفارسي وعامر هارون في حين سجل هدف الضيوف محمد السيد ضوا.