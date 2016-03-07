هل يُعرقل عبدالله بن مساعد؟

مشكلتنا أننا نحاول محاسبة "المسؤول" منذ يوم تعيينه.. بينما "النجاح" يحتاج وقتا للتخطيط ووقتا آخر للعمل ثم يأتي دور المحاسبة والتقييم..!

بعد عامين على تولي الأمير عبدالله بن مساعد مسؤولية رعاية الشباب والرياضة، أجدني متفاؤلاً بنجاحه وفريقه في "رعاية" الشباب والرياضة؛ لو منحوا الوقت الكافي لإنجاز مخططاتهم وأفكارهم. حين تتابع أعمال "عبدالله بن مساعد" تجده لا يبحث "المنصب" بقدر بحثه عن "النجاح"؛ فلو كان يبحث عن المنصب لوجدته يطالب بتحويل "الرئاسة" إلى "وزارة"، إلا أنه يعارض هذا المطلب.

حين عُين عبدالله بن مساعد رئيساً للرئاسة العامة لرعاية الشباب والرياضة منتصف 2014م، كتبت أن تعيينه "اختيار للفكر الرياضي الاستثماري الناجح، وسيرته حافلة بالتفوق في عدة مجالات قيادية".

هو رجل معروف بنجاحاته الرياضية والاستثمارية، وسيرته الذاتية دونت تلك النجاحات وحفظها الجمهور الرياضي، فكان رئيساً لنادي الهلال السعودي لعامين، قبل أن يتركه بلا عداوات مع منافسيه، مخلفاً صداقات كبيرة رياضية وإعلامية، وتولى بعدها ملف الخصخصة في الاتحاد السعودي، وملف الاستثمار في نادي الهلال، ولم يقف عند هذا الحد في النجاحات الرياضية بل خلطها بالاستثمار العالمي، فدخل إلى الرياضة الإنجليزية واشترى حصة في نادي "شيفيلد يونايتد" الإنجليزي تبلغ 50% من أسهمه.

حياة الأمير عبدالله بن مساعد بدأت في الرياض حيث ولد عام 1965م، وعاش طفولته في بيروت وعاد إلى الرياض ودرس في مدارسها، ودخل جامعة الملك سعود ليخرج منها حاملا البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، ثم عاد إلى الجامعة معيداً فمارس العمل الأكاديمي حتى حصل على الماجستير في الهندسة، ثم غادر الجامعة إلى ميدان التجارة، فنجح في تأسيس شركة لصناعة الورق مع بعض الشركاء، تصل قيمتها إلى خانة المليارات ويصل إنتاجها إلى دول العالم.

إذن عبدالله بن مساعد ليس أميراً فقط وليس أكاديمياً فقط وليس رجل أعمال فقط، بل يزيد عليها أنه قيادي يُؤثر العمل والإنتاج بلا صوت وبلا حضور إعلامي، ومع ذلك الإعلام يدرك نجاحاته، ويحفظ مسيرته التي اتسمت بالتواضع والهدوء وقوة الحضور الإنتاجي وليس الكلامي.



(بين قوسين)

حديث عبدالله بن مساعد في برنامج "كورة"، رفع نسبة التفاؤل بتطور "رعاية الشباب والرياضة"، إذا لم تُعرقله العقبات المصطنعة.



*نقلاً عن الرياضي السعودية