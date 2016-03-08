الحسناء شارابوفا تسقط.. والعالم ينتفض

ماريا شاربوفا، الروسية الشقراء، والبيضاء والأنيقة والجميلة والحسناء، تلك لاعبة التنس التي أعلنت تعاطيها المنشطات، فيما بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا حزنهم، لأنهم لا يريدون أن يحرموا من رؤيتها، وفوق ذلك طالبوا بمعاقبة زميلتها المعروفة سيرينا.

شارابوفا تعاطت مادة "الميلدونيوم" قبل السابع والعشرين من يناير الفائت، استعمال الميلدونيوم لم يكن تعاطياً، كان مسموحاً، ولكن يبدو أن شارابوفا ومدربيها لم يقرأوا آخر تحديث أصدرته منظمة "وادا" عن المواد المحظورة.

الميلدونيوم عقار يستعمل في علاج فقر الدم الموضعي ونقص التروية الناتج عن انخفاض مستويات الماغنسيوم، من آثاره الجانبية أنه يسرع من معدل ضربات القلب لذلك اعتبر مؤخراً أنه منشط، وكالة الغذاء والأدوية الأميركية (FDA) لم تعتمد هذا العقار ولكن حيازته في الولايات المتحدة الأميركية لا يعاقب عليه، فهو يصنع في لتوانيا، ومعتمد في اوروباومتوفر في كل العالم، وإذا أراد أي شخص استعماله لن يسأل عن الموضوع، ولكن أن تكون رياضياً محترفاً فإن الموضوع مختلف.

سهرة صاخبة احتفالية تعاطت بها مارتينا هينغز الكوكايين كانت سبباً في إيقافها لعامين، أما جينفر كابرياتي فأرادت الاسترخاء والاستمتاع بإجازتها بتدخين صاروخ ماريوانا ولكن "فاعل خير" أبلغ عنها، ولأنها كانت في بلد يمنع تدخين هذه الأعشاب فتم اعتقالها وحرمانها من اللعب لمدة عامين عادت بعدها وفازت بثلاثة ألقاب "غران سلام".

أن تكون رياضياً محترفاً عليك أن تحذر أيضاً من الآخرين وما يقدمونه لك في الحفلات الأفراح أو حتى الأعراس، فالفرنسي ريتشارد جاسكيه سقط في فحص المنشطات، وتمت معاقبته قبل الاكتشاف لاحقاً أن امرأة وضعت له مخدرا في فمه في أحد الملاهي الليلة وتمت تبرئته لاحقاً.

حتى أطباء الفريق أو المنتخب عليك أن تكون حذرا، وعلى الرياضي المحترف معرفة ما يقدمونه له، غريغ روسيدسكي سقط في اختبار المنشطات عام 2003، وكشف في وقت لاحق أن هذه المواد حصل عليها عن طريق الخطأ من المدربين الذين كانوا يحضرون له مشروبا طبيا لتدعيم قوته البدنية، وبعد التحقيقات في القصة برأ الاتحاد روسيدسكي.

أما أندريه أغاسي، ينقد كل ما سبق، فتجربة الرجل الذي رفع ثمانية ألقاب غراند سلام تقول: "كل ما عليك فعله ألا يتم كشفك". أغاسي وبعد اعتزاله بأعوام، اعترف أنه كان يتعاطى "الكريستال ميث" في مرحلة ما من حياته، ولا يمكنك معاقبة لاعب معتزل.