اللجنة الفنية تعرض على أندية العاصمة خطة التطوير

عقدت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، اجتماعاً ممثلي أندية، الهلال والنصر والشباب والرياض في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وذلك بحضور خالد الزيد المشرف العام على المنتخبات السنية، والإداري العام للمنتخبات الأستاذ محمد الحميد والمدربين الوطنيين، يوسف خميس وفيصل البدين ويوسف عنبر ومحمد العبدلي والمدرب في نادي الهلال، دانييل روميو ومدير الفئات السنية في نادي الشباب، كنعان الكنعاني ومدير الفئات السنية في نادي النصر هاني الداود ومدير الفئات السنية في نادي الرياض، بسام الجابر.



وعرض رئيس اللجنة الفنية، يان فان وينكل مشروع مركز التميز الوطني الرياضي بالرياض، والذي يعد من ضمن الخطة التطويرية الشاملة للمنتخبات الوطنية، وأوضح وينكل بأن "إنشاء مركز التميز الرياضي الوطني هو أحد أهم محاور الخطة الرئيسية الشاملة"، مبيناً بأنه "ابتداء من العام القادم سوف يتاح للاعبي المنتخب الوطني التدريب خلال الفترة الصباحية"، مضيفاً: "إنها نقلة نوعية لتطوير كرة القدم في المملكة العربية السعودية، فقد كان من المهم جداً أن نقوم بإبلاغ الأندية بهذا المشروع وأن نحصل على موافقتهم".



وقد تحدث المدرب يوسف عنبر عن الاجتماع، قائلاً: "إنه اجتماع مثمر جداً خصوصاً من حيث نوعية المشاركين من الأندية، وأعتقد بأن الجميع متفاءل بالمرحلة القادمة من خلال هذا المشروع، ولكن يجب علينا البدء به في أسرع وقت ممكن"، وتحدث كذلك المدرب يوسف خميس، قائلاً: "اجتماع مثمر خصوصاً وأنه يهتم بالأساس، وهو اللاعب الناشئ في جميع أندية المملكة، والذيس يعود بالنفع على المنتخب الأول وعلى الكرة السعودية في المستقبل، وذلك من أجل العودة إلى ما كانت عليه مسبقاً كرة القدم السعودية من خلال وجودها في مقدمة الكرة الآسيوية".



بينما قال المدرب، دانييل روميو: "أعتقد أن أهم أمر هو أن نتفق جميعاً على النهوض بمستوى الكرة السعودية وأن نبدأ من القاعدة، ولتحقيق ذلك يجب أن نكون على قناعة بأن البداية ستكون صعبة، كما يجب أن نتفق على البدء من الفئات السنية، وكذلك يجب عقد اجتماعات دورية للبحث عن الحلول الفعالة ومناقشتها"، فيما قال المدرب الوطني، فيصل البدين هو الآخر: "كان اجتماع توضيحي للأندية، حيث تم خلاله شرح تجربة مركز التميز الرياضي، وقد قوبلت الفكرة بتفهم من المشاركين وكان بعضهم متحمساً كثيراً لها، وأعتقد بأنه بعد تفعيل هذه الفكرة سيتم تعميمها على المناطق كافة في المملكة مع الوضع في الاعتبار الحاجة إلى إجراء دراسة لهذه التجربة بشكل جيد من حيث الإيجابيات والسلبيات".



أما، كعنان الكعناني فقال من جانبه في عن الاجتماع: "سعيد جداً بهذا الاجتماع، خصوصاً وأنه لمس مشكلات الكرة السعودية عن قرب، وأشكر السيد يان على تبنيه للعمل الذي نقوم به في الفئات السنية في الأندية، وأرى بأنه برنامج مفيد لكرة القدم السعودية كمنظومة بشكل عام ويشجع الأندية كذلك على إنشاء مثل هذه المراكز في المستقبل، وأعتقد بأنه بمثابة النواة الجيدة للبدء في مختلف مناطق المملكة وصولاً إلى تعميم التجربة"، وكذلك تحدث الأستاذ، هاني الداود، قائلاً: "الكرة السعودية بحاجة إلى تطوير، ومثل هذه البرامج لكي تنجح لابد أن يدعمها كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية كافة وكذلك الإعلام الرياضي، ويجب التركيز أيضاً على البرامج التوعوية عن طريق تفعيل دور الإعلام الرياضي وإشراك نجوم الكرة السعودية السابقين للترويج لمثل هذه البرامج".



كما تحدث بسام الجابر عن ما خرج به من الاجتماع، وقال: "كان اجتماعاً رائعاً، وأتمنى أن يساعد المشروع في تطوير الكرة السعودية، فالفكرة جيدة، ولكنه من الممكن أن نواجه بعض المصاعب في بدايتها لأسباب عدة".