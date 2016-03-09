أهالي المدينة يترقبون منشأة أحد الجديدة

يتوقع منسوبو نادي أحد السعودي الذي ينتمي إلى دوري الدرجة الأولى، أن تكون المنشأة الجديدة جاهزة في أواخر شهر أبريل المقبل بعد أن تأخر تسليمها لأكثر من عام.

ويقول رئيس النادي سعود الحربي لـ"قناة العربية": "هذا حلم يراود كل أبناء المدينة". ويضيف: "من المفترض ـن تصبح الملاعب جاهزة في ابريل، الأمل في الله كبير ومن ثم في التوجيهات الرسمية، المواد موجودة والفرد ما يأخذ له 20 يوم ويكون كل شيء منتهي، إن شاء الله في ابريل يكون تسليم الملاعب جاهز، والرئاسة لديها خبر بذلك".

ولكن بحسب كاميرا "قناة العربية"، التي تجولت في المنشأة، فإنه يبدو أنها لن تكون جاهزة في الوقت القريب المحدد، على الرغم من أن الفريق يعتبر أحد أكثر الأندية لعبا في الدرجة الممتازة ويملك تاريخا عريقا في كرة السلة ومختلف الألعاب.