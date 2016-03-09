¿¿ دوري جميل ولع بالقمة بين الثلاثي وبالقاع بين فرق المؤخرة وغداً مباراة مهمة قد تكون صعبة على الهلال بالأسبوع القادم، إن شاء الله، سأكتب عن لعبة الصدارة بين الثلاثي الأهلي والهلال والاتحاد، أما اليوم فالمقالة عن ظاهرة غريبة تحدث بين الآتييان اتي الغربية واتي الشرقية الاتحاد والاتفاق.

¿¿ المعطيات في كرة القدم متغيرة وبالتالي تتغير معها النتائج والتوقعات ففي الدور الأول كانت المعطيات تشير على أن التنافس سيكون محصوراً بين فريقي الهلال والأهلي على لقب دوري جميل.

¿¿ والمعطيات في دوري الدرجة الأول كانت تستبعد الاتفاق للصعود فقد كان هناك فرق كبير بينه وبين الفرق المتصدرة للدوري أضف إلى أن نتائج الفريق لم تكن جيدة .

¿¿ مع بداية الدور الثاني دخل الاتحاد بقوة كمنافس على لقب الدوري بفضل نتائجه الإيجابية أولاً وبفضل النتائج السلبية للهلال والأهلي والسلبية لا تعني الخسارة هنا بل يعتبر التعادل سلبيا، خصوصا مع الفرق غير المنافسة كما حدث للهلال والأهلي من تعادلات وخسائر.

¿¿ نتائج فريق الاتفاق منذ مباراة النهضة بالدور الثاني كانت نتائج إيجابية، حيث إن الفريق لم يخسر في ظل أن نتائج الفرق التي كانت متصدرة سلبية، وهذا ما قلص الفارق النقطي لصالح الاتفاق حتى إن أحداً لم يتوقع أن يتعادل المتصدر فريق المجزل مع الدرعية صاحب المركز الأخير، والذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية.

¿¿ هناك وجه شبه كبير بين الآتيين اتي الغربية في دوري جميل واتي الشرقية في دوري الدرجة الأولى، حيث إن الاتحاد انطلق بقوة وجمع حتى الآن٤٠ نقطة، والاتفاق إذا ما حقق الفوز، أمس، في مباراته المؤجلة مع الفيحاء وهو المتوقع فإن العدد النقاطي له سيكون ٤٢ نقطة مع فارق عدد المباريات في الدوريين.

¿¿ الاتحاد تغيرت نتائجه الإيجابية ومستويات الفريق الفنية بعد التعاقد مع بيتوركا والاتفاق تغيرت نتائجة إلى الأفضل دون المستويات الفنية بعد تعاقده مع جميل بالقاسم وتلك التغيرات في الآتيين أتت بنتائج إيجابية جداً.

¿¿ المعطيات الأولية ما قبل بداية الموسم أشارت إلى أن الاتحاد سيكون منافساً، ولكنه اختفى بفضل أن الإدارة الاتحادية ارتكبت أخطاء ثم عالجتها، وعاد الاتحاد منافساً، وكذلك فإن الاتفاق ووفق المتغيرات التي حدثت للفريق من إدارة جديدة ودعم مالي غير مسبوق من أعضاء الشرف والإعلام والجماهير كان الفريق صاعداً لا محالة.

¿¿ إلا أن النتائج والمستويات الفنية كانت غير جيدة بفضل أن هناك أخطاء ارتكبت ولكن وقوف أشخاص مؤثرين ولهم الرغبة القوية على عودة الاتفاق، هذا الموسم، غيرت شكل الفريق ونتائجه، وبالتالي فإن المعطيات الحالية تشير إلى ان الاتفاق سيكون بطل الدرجة الأولى.

¿¿ أما الاتحاد فطريقه لتحقيق الدوري أكثر صعوبة من تحقيق الاتفاق للدوري الدرجة الأولى، حيث إن الاتفاق يمتلك أدوات فنية ومالية أفضل من الفرق الأخرى. أما منافسا الاتحاد على لقب الدوري فإن الأدوات بينهما متشابهة وليست هناك فوارق كبيرة.

*نقلاً عن اليوم السعودية