الثنيان: حتى لو خسر الهلال فإن الفرصة قائمة

شدد يوسف الثنيان، صانع ألعاب الهلال السعودي السابق، حاجة فريقه الأزرق إلى النقاط الثلاث أكثر من خصمه النصر، وذلك حينما يلتقيان غدا في ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ضمن حساب الجولة 20 من الدوري، فيما يعتقد اللاعب المعتزل أن الديربي يقع تحت تأثير الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة، ما يجعل الضغوطات النفسية تؤثر في مستويات اللاعبين داخل أرضية الملعب.



وقال الثنيان في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "الكل مستوياته متقلبة وليس فقط الهلال، هناك ضغط كبير على اللاعبين، ولكن اتمنى من اللاعبين يحافظوا على نفسهم خارج الملعب ويهتم بنفسه خارج الملعب، الاكل والنوم، هذه عضلات تحتاج الى راحة وغذاء جيد، كل ما نريده هو تقديم كرة جميلة والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء لصالح المنافس".



وحول انتقادات الهلاليين لمدربهم اليوناني جورجس دونيس: "بالنسبة لدونيس فهو مدرب نثق فيه واي مدرب ف العالم ممكن يخطأ ولكننا نحترمه". وزاد: "وهنا يشكر الرئيس الامير نواف بن سعد واعضاء الشرف على دعمهم المدرب اليوناني في عمله والابتعاد عن الشؤون الفنية".



وقلل يوسف الملقّب بالفيلسوف، من تأثير النقاط الثلاث في حال خسارة الهلال موقعة الخميس: "لا سمح الله حصل تعثر للهلال، فإن هناك 8 مباريات ما زالت والدوري لم يحسم حتى لو الهلال خسر المباراة، باقي عدد من الجولات فيها 27 نقطة وممكن الهلال فيها يعود". وأكمل: "ولكن الفوز يمنح دافع اكبر. وبإذن الخسارة ما تتحقق لأن الهلال في حاجة إلى النقاط أكثر من النصر".

وبلغ عدد البطولات التي حاز عليها يوسف الثنيان مع فريقه الهلال ومع المنتخب السعودي 28 بطولة، فيما جاءت بدايته مع المدرب اليوغسلافي بروشتش عندما كان مشرفاً على المدرسة الهلالية، كما أن لاعب الوسط قد ساهم في تأهل المنتخب لكاس العالم 98 وقاد المنتخب حينها هناك بجانب تسجيله هدفا في النهائيات ضد جنوب أفريقيا، فيما انقطع صانع الألعاب يوسف الثنيان عن الكرة في منتصف موسم 2003 وبعد عامين أقيم له حفل اعتزال أمام فريق فالنسيا الإسباني.









