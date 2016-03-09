رونالدو ورودريجيز يهزمان روما في دوري الأبطال

سجل كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر لجيمس رودريجيز في غضون خمس دقائق ليكرر ريال مدريد فوزه 2-صفر على روما ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.



وحسم ريال تأهله بنتيجة 4-صفر إجمالا كما عزز رونالدو صدارته لهدافي المسابقة هذا الموسم بتسجيل هدفه رقم 13 كما هز الشباك للمرة السادسة خلال ثلاث مباريات في جميع المسابقات.



افتتح المهاجم البرتغالي التسجيل في الدقيقة 64 من متابعة لتمريرة عرضية للبديل لوكاس فازكيز ثم مرر بدوره إلى الكولومبي رودريجيز الذي سدد بين قدمي حارس روما مضاعفا التقدم.

وشكل الفريق الايطالي خطورة على مرمى ريال في استاد سانتياجو برنابيو وأضاع الجناح المصري محمد صلاح فرصتين خطيرتين على الأقل

أمام مرمى الحارس كيلور نافاس الذي حافظ على نظافة شباكه للمرة السادسة على التوالي في دوري الأبطال.



وتفوق نافاس بذلك على ادوين فان دير سار الحارس السابق لمانشستر يونايتد الانجليزي كثاني أكثر الحارس الذين حافظوا على نظافة شباكهم في البطولة لفترة طويلة حيث لم يستقبل أي هدف خلال 540 دقيقة.



كان ريال فاز بنفس النتيجة في روما في لقاء الذهاب بفضل ثنائية رونالدو وخيسي.

