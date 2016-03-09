رينار يختار تشكيلة مغربية لمواجهة الرأس الأخضر

أعلن الفرنسي إيرفيه رينار مدرب منتخب المغرب لكرة القدم اليوم الأربعاء اللائحة الأولية للمواجهة المزدوجة مع منتخب الرأس الأخضر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا أمم إفريقيا 2017 بالغابون.

ويلتقي المنتخبان ذهابا في 26 مارس وإيابا في 29 منه بمراكش ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وكان الاتحاد المغربي عين الشهر الماضي رينار مدربا للمنتخب حتى 2018 خلفا لبادو الزاكي مقابل أكثر من 55 ألف يورو شهريا.

واللاعبون هم:

منير المحمدي (نومانسيا الإسباني)، ياسين بونو (سرقسطة الإسباني)، بعد العالي المحمدي (نهضة بركان)، عبدالعالي المحمدي (لوهافر الفرنسي)، أشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني)، نبيل درار (موناكو الفرنسي)، مروان داكوستا (أولمبياكوس اليوناني)، مهدي بنعطية (بايرن ميونيخ الألماني)، عبدالحميد الكوثري (ريمس الفرنسي)، محمد اولحاج (الرجاء الرياضي)، اشرف لزعر (باليرمو الإيطالي)، حمزة منديل (ليل الفرنسي)، رومان سايس (انجيه الفرنسي)، كريم الاحمدي (فيينورد روتردام الهولندي).

بجانب، منير عوبادي (ليل الفرنسي)، يونس بلهندة (شالكه الألماني)، عبدالعزيز برادة (مرسيليا الفرنسي)، عمر القادوري (نابولي الإيطالي)، فيصل فجر (ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني)، يوسف أيت بناصر (نانسي الفرنسي)، نور الدين امرابط (واتفورد الانكليزي )، مهدي كارسيلا (بنفيكا البرتغالي)، حكيم زياش (تونتي الهولندي)، مبارك بوصوفة (لا غونتواز البلجيكي)، وليد كارتي (الوداد البيضاوي)، اسامة طنان (سانت اتيان الفرنسي)، بديع أووك (حسنية اغادير)، مراد باتنا (الفتح الرياضي)، ياسين بامو (نانت الفرنسي)، يوسف العربي (غرناطة الاسباني)، يوسف ناصري (ملقة الاسباني)، خالد بوطيب (اجاكسيو الفرنسي)، عبدالغني معاوي (اتحاد طنجة) وحمدالله عبد الرزاق (الجيش القطري).