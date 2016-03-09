صالح النعيمة: لاعبو الهلال لا يميزون ألوان قمصانهم

انتقد صالح النعيمة، قائد الهلال والمنتخب السعودي سابقا، المستويات المتقلبة التي يقدمها لاعبي الهلال الحاليين ضمن المنافسة على الدوري ضمن صراع ثلاثي في مقدمة الترتيب، فيما يرى اللاعب الأسطوري أن البرود يلازم أفراد الكتيبة الزرقاء داخل الملعب كما أنهم يفتقدون الأداء الرجولي فضلا عن عدم تقديرهم لشعار النادي بشكل كاف قبل خوضهم موقعة النصر مساء الخميس على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتحدث النعيمة لـ"العربية.نت" في تصريحات خاصة منتقداً لاعبي الهلال قائلاً: " لاعبي الهلال يدخلون الملعب وهم يجدون انفسهم افضل من الفريق المنافس، لذلك لا تستغرب أن يلعب المنافس في قمة مستواه بينما الهلال في القاع، وهذا إنما يدل على برودة وبلادة لاعبي الهلال الذين انا في وجهة نظري لا يميزون ما يرتدون من قميص".



ولعب صالح النعيمة الملقب في صفوف الهلال بين أعوام 1976 – 1990، واستطاع قيادة فريقه إلى تحقيق 5 بطولات دوري و4 كؤوس ملكية بجوار بطولة أندية الخليج، كما حاز على كأسين آسيويين برفقة المنتخب السعودي وهو ما جعله أفضل مدافع آسيوي في 1984 و1988، فيما اختير من قبل اللجنة الأولمبية كأفضل لاعب سعودي القرن الماضي.

ويكمل المدافع السابق آراؤه حول أداء الفريق في الآونة الأخيرة والاتهامات التي سيقت إلى المدرب اليوناني دونيس: "في مباراة القادسية والهلال، ازعجني جدا اداء اللاعبين داخل الملعب، الكثير يعتقدون ان المدرب كل شيء ويملك عصا سحرية، ولكن يظل دائما وابدا شغل المدرب خارج الملعب حتى تبدأ المباراة، وفي هذا الوقت نسبته لا تتعدى من التأثير 20%". وزاد بقوله: " انا لست مع المدرب بنسبة كاملة، المدرب يتحمل جزء ولكن لومي الكبير كله على اللاعبين، لأن المدرب متى ما وضع الثقة فيك يجب ان تكون عند ثقة المدرب والادارة التي جعلتك ترتدي القميص ضمن 11 لاعبا على المعشب الاخضر وان تلعب بفخر لفريق الهلال الذي سيظل رمزا كبيرا رغم هفواته".

وحول مباراة الديربي أمام المنافس النصر، أجاب صاحب القميص رقم (5): "النصر فريق عريق ومنافس وهو كبير حتى ان ابتعد عن المنافسة، وعلى لاعبي الهلال اسيتعاب هذا الشيء، جوانب القوة والضعف مختطلة في جميع الجهات، ومن يبذل الجهد ويتحكم بالكرة جيدا ولا يمنح المنافس الفرصة، سوف يكسب الديربي". فيما راهن على البرازيلي إدواردو والمهاجم ناصر الشمراني في حسم الديربي الساخن.

ويعتقد صاحب الـ57 عاماً، أن بقية الفرق في دوري جميل تطورت مستوياتها بسبب أن الهلال لا يؤدي جيدا على المعشب الأخضر: "الآخرون تطوروا لأن الهلال يعطي المنافس فرصة الاستحواذ على المباراة واللاعبين يشاهدون ذلك فقط ولا يلعبون بجدية وأداء رجولي". ويواصل النعيمة الحديث: "ولكن الهلال لو يبدأ المباراة برتم واحد، ويتحرك بشكل سليم في الملعب ويؤدي من لمسة واحدة ويشكل خطرا من الأطراف، فهذا سيشكل فارقا، مع أنني أتعجب كيف خسر الفريق 7 نقاط في الدوري الثاني أمام فرق متوسطة".

ونبش صالح النعيمة الذي يلقّب بالإمبراطور، عن ذكرياته حينما كان مديرا للفريق الأزرق: "كنت مديرا للفريق عام 1997، ودائماً اجلس مع المدرب الكرواتي يوزيك الذي حقق للهلال كاس اسيا، اعتدنا على الجلوس قبل ليلة المباراة وننظر الى اخر تدريبين للاعبين، من قدم الأفضل ومن ثم نضع التشكيلة التي بالطبع كانت متغيرة تماما ولكن اللاعبون يستمتعون بها تماماً، هناك محور ثابت ولاعبان في الأجنحة ولاعب أمام المحور يساند رأسي الحربة وعندما تنقطع الكرة من لاعبي الهلال، يكون المحور الرابع متراجع تماما وايضا احد رؤوس الحربة يتجه إلى الخلف بينما تجد الفريق كله متأهب في منتصف الملعب".

