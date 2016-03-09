علي عباس: مصير الاتحاد والقادسية ليس بيد الرابطة

أكد علي عباس، القانوني المختص في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عدم أحقية رابطة المحترفين السعودية في تقرير مصير مباراة الاتحاد والقادسية لعدم امتلاكها السلطة القضائية، فيما أكد الرجل التونسي أن ما ارتكبه حكم المباراة يعد خطأ إداريا وليس قانوني.

وقال علي عباس في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى": "هل لدى رابطة المحترفين سلطة قضائية حتى تقرر في هذا الملف، المؤشرات تدل ان الرابطة لا تختص بالنظر في هذا الاحتجاج، النظام الأساسي للاتحاد السعودي تنظيم وادارة المباريات في الاتحاد السعودي من المادة 46". وزاد: "، الغاء او اعادة المباراة قرار قانوني لا تملكه الرابطة".

ويكمل الخبير التونسي: " رابطة الدوري لو افترضنا انها المختصة في هذا القرار، ستقوم برفض هذا الاحتجاج لأنه لم يوجه إليها مباشرة بل وجه الى اتحاد اللعبة". وأكمل: "لحل المشكلة هناك طريقتين، اما الرابطة ترفض هذا الاحتجاج شكلا لأنه لم يقدم اليه في البداية، او مجلس ادارة الاتحاد السعودي يتعهد بالملف ويحيلها الى مجلس الادارة والمجلس يأخذ القرار السليم، الغاء او اعادة المباراة قرار قانوني لا تملكه الرابطة.



وحول نوعية الخطأ الذي وقع فيه حكم المباراة، ما إذا كان فنيا أو إداري: " الخطأ في الاتحاد والقادسية اداري، تقديم ورقة صفراء اولى ثم ثانية ينتج عنه قرار اداري بطرد اللاعب، هذا ليس ركلة جزاء او 12 لاعب على ارض الملعب، ولا يعتبر قرار فني". فيما وصف أن ما حدث في المباراة التي أقيمت على الملعب الجوهرة، يعد خطأ إداريا وليس بفادح.



