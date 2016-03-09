القائمة المثالية للجولة 19 من الدوري السعودي

بعد غياب امتد أربعة أسابيع يعود الاهلي متصدر ترتيب الدوري السعودي الى تشكيلة الجولة التاسعة عشرة التي توزعت على خمسة أندية، فيما جاءت الاختيارات بحسب محللي قناة "العربية".



البداية كالعادة من حراسة المرمى حيث استحق الخانة عبد الله العويشير، حامي عرين الفتح تمكن من حماية شباكه من هجمات لاعبي الاتحاد وحافظ عليها نظيفه من الأهداف، في رصيده اثنان وخمسون صدا للكرة ومسكا لها اثنتا عشرة مرة.



مقعد الظهير الأيمن يفوز به وللمرة الاولى ماجد هزازي، لاعب الفتح كتب باسمه هذا الموسم التحامات ناجحة بنسبة ثلاثة وثمانين في المئة وتخليصا للكرة عشر مرات.



لاعب الخليج حسام الجدعاني يحضر هو ايضا معنا للمرة الاولى في التشكيلة المثالية نال خانةِ قلب الدفاع الاولى بعدما هز شباك الرائد بهدف وحيد رفع به رصيد الخليج الى ستٍ وعشرين نقطة احتل به المركز السادس.



محللونا اجمعوا على العراقي سلام شاكر في خانة قلب الدفاع الثانية، لاعب الفتح يفوز بالمقعد للمرة الثالثة هذا الموسم، أرقامه تظهر صناعة َ فرصتين لزملائه في ثماني عشرة مباراة.



لاعب الاهلي منصور الحربي استحق وبجدارة ٍ خانة َ الظهير الايسر للمرة الاولى هذا الموسم وباجماع محللينا بعدما صنع لفريقه هدفه الثالث في رصيده هدفان واربعُ التحامات.



ننتقل الان الى خط الوسط وعلى الجانب الايسر حيث يعود اليها يحي الشهري بعد غياب امتد لسبعة اسابيع، لاعب النصر استحق المقعد بعدما كتب باسمه هدف فريقه الاول وصناعةَ الثاني امام الفيصلي.



يجاوره في خانة الوسط الأيمن الاهلاوي مصطفى بصاص، هدفاه في شباك الشباب ساهما في فوزه بمعقدٍ في التشكيلة المثالية، في رصيده صناعة هدفٍ واحدة وصناعة ُ ستَ فرص لزملائه.

في خانة محور الارتكاز الاولى تواجد حسين المقهوي، لاعب الاهلي فاز بالخانة للمرة الثانية هذا الموسم، احصائياته تظهر ثلاثة اهداف في سبعَ عشرة مباراة اما عن تمريراته فوصل اجماليها الى سبع مائة وعشرين.



يجاوره في خانة محور الارتكازالثانية العراقي سعد عبد الأمير، احصائيات لاعب القادسية تظهر دقة في التمرير بنسبة ِسبعةٍ وسبعين في المئة وقطعا للكرة اربعين مرة في ثمان عشرة مبارا.



ننتقل الان الى خط الهجوم هذا الاسبوع فاز بالخانة الاولى المالي مايغا، يحضر معنا في القائمة بعدما سجل باسمه هدفَ الفوز الثاني للنصر وصنعَ الاول امام الفيصلي، في رصيده ثلاثة ُ اهداف وخمسَ عشرة تسديدة على المرم.



بعد غياب امتد لسبعة اسابيع يعود السوري عمر السومة لخانة الهجوم، سجل هدف الاهلي الأول من ضربة حرة مباشرة هز بها شباك الشباب ورفع به رصيده من الاهداف الى ثلاثة عشر احتل بها المركز الثاني في ترتيب الهدافين وبفارق اربعة اهداف عن ريفاس المتصد.



ننتقل الان الى نجم ِ الجولة التاسعة عشرة والذي حصده لاعب الاهلي مصطفى بصاص، نال اللقب بعدما قاد فريقه للفوز على الشباب وانتزاع ِ صدارة َ ترتيب الدوري السعودي من الهلال برصيد اثنتين واربعين نقطة.



للمرة الثالثة هذا الموسم ينالُ الروماني شوبتاريو مقعدَ افضل مدرب، الفيصلي نجح بتسعة لاعبين من اقتناص تعادل ثمين من النصر حامل اللقب احتل به المركز السابع برصيد ست وعشرين نقط.



صافرة جُنيد تشاكر فازت بمقعد افضل حكم، الحكم التركي سيطر على مجريات مباراة الاهلي والشباب، اشهر في اللقاء اربعَ بطاقات صفراء.



