العضاض.. و(السويدي الأقشر) !!

انظروا لهذا الجنون! موقع Football leaks قام باختراق شركة دوين سبورت البرتغالية للتسويق الرياضي ووكالة اللاعبين. واستطاع الموقع تسريب عدد كبير من أسرار صفقات اللاعبين وعقود عدد من نجوم كرة القدم!

الموقع قام بابتزاز الشركة بأن طلب مليون يورو مقابل عدم نشر أسرار تعاقد اللاعبين. الشركة رفضت في رد فعل مجنون! لأنها لم تتوقع تنفيذ الموقع تهديده. الذي حدث أن الموقع قام برد فعل مجنون أكثر! وقام بنشر بنود تعاقدات أبرز نجوم العالم!

الآن لا حديث لوسائل الإعلام إلا غرائب وعجاب عقود اللاعبين، وسأسردها هنا، وسترون العجب!

صفقة انتقال دي خيا حارس مانشستر يونايتد للريال لم تتم، ولكن العقد تم كتابته بالفعل! كان فيه أن اللاعب ملك لريال مدريد حتى عام 2021، وأن 50 % من أي أموال يجنيها اللاعب بأي طريق غير كرة القدم، سواء بإعلانات أو صور أو تسويق للاعب بأي شكل، ستكون من نصيب ريال مدريد!

أما برشلونة فحصل أثناء التعاقد مع نيمار على مليون يورو زيادة، مقابل أن يعلن نيمار نوعاً واحداً فقط من شامبو الشعر - دون غيره - في دول آسيا، وتحديداً اليابان والصين وتايوان؛ لأنها ذات كثافة سكانية رهيبة؛ ما يعني مكاسب أسطورية لشركة الشامبو!

عقد نيمار لم ينتهِ جنونه عند ذلك، بل إن به بنداً اشترطه اللاعب، هو أن يتحمل النادي نفقات زيارة أصدقائه له في إسبانيا كل شهرين! الأغرب أن برشلونة وافق!

ريال مدريد هو الآخر اشترط على أرسنال عندما باع له مسعود أوزيل: عدم بيع اللاعب لبرشلونة! وعدم بيعه أيضاً لأي فريق بالدوري الإسباني، وإذا حدث هذا فسيحصل الريال على 33 % من قيمة هذا البيع!

الريال لم يكتفِ بذلك، بل إنه عند شراء توني كروس من بايرن ميونخ قام بعمل شرط جزائي لو رحل كروس عكس رغبة النادي! قيمة الشرط 300 مليون يورو! زائد مباراة ودية بين الريال وبايرن!

اتضح أيضاً أن هناك كمية كذب غير طبيعية! مارسيال انتقل من موناكو لمانشستر يونايتد. الرسمي أن سعره كان 36 مليون إسترليني، واتضح بعد التسريب أن قيمة عقده 80 مليون يورو! لأن اليونايتد سيدفع 10 ملايين يورو عندما يسجل 25 هدفاً مع الفريق، و10 إضافية لو شارك مع المنتخب الفرنسي في 25 مباراة، و10 ملايين آخرين لو ترشح للكرة الذهبية!

أيضاً لا ننسى الأسطورة السويدية إبراهيموفيتش وعقده مع باريس سان جرمان، الذي ينص على عدم انتقاده إدارة النادي ومدربه أو تشكيلة الفريق! (اقشر السويدي). وأيضاً في بنود عقده أيضاً أن يكون ماكسويل معه بالفريق.

جنون تسويق اللاعبين لا ينتهي. ولك أن تتخيل أن شيئاً بين الأندية واللاعبين! حتى «العض» له عقوبة في العقود، يمكن أن تصل لـ 200 ألف يورو! واسألوا العضاض سواريز عندما انتقل لبرشلونة!

ادفع يا تشيلسي!

التسريب القادم يمكن أن نطلق عليه «المال الحرام»! تشيلسي طلب فالكاو من موناكو فرفض بيعه، وقال يمكن استعارته فقط وتدفعون راتبه. تشيلسي وافق. فالكاو سجل هدفاً واحداً فقط منذ مجيئه! وهو مصاب منذ أكتوبر الماضي أي خمسة أشهر. وتشيلسي يدفع كل أسبوع لفالكاو الجالس على الدكة 185 ألف جنيه إسترليني! تشيلسي فاض به، واشتكى لناديه، وانتظر الرد. موناكو رد بأنه يرفض قطع الإعارة!.. ادفع يا تشيلسي!

*نقلاً عن الجزيرة السعودية