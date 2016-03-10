السهلاوي وإدواردو.. مطلوبان في متجري الهلال والنصر

في الرياض، حيث طريق الملك فهد الشريان الرئيسي في العاصمة السعودية، إذ يقع متجر فريق النصر ويجاوره متجر الهلال السابق الذي انتقل إلى شارع موسى بن نصير ضمن مساحة أقل سعة من السابق، فيما يعتبر كلا المتجرين بعيدين عن مقرات الأندية.

وقبل 24 ساعة من الديربي الذي يجمع الفريق الأصفر والأزرق على ستاد الملك فهد الدولي، لا يوجد إقبال جماهيري كبير على السلع المعروضة في المتجرين اللذين يوفران تقريبا كل شيء، ويقول مشجع هلالي لـ"قناة العربية": " شفت المتجر واتوقع كل شيء موجود، حتى الأكياس واكواب المياه".

ويطبع المتجر الهلالي قمصانا عديدة للمحبين، ويتقدم أولئك رقم (3) الخاص باللاعب البرازيلي إدواردو، ثم يليه ياسر القحطاني صاحب الرقم (20)، أما المدافع عبد الله الزوري صاحب الرقم (4)، فقليل ما يطلب أحد قميصه.

في الجهة الأخرى حيث النصر صاحب المتجر الأوسع والأكثر تنظيما، ويقول مشجع أصفر عن ما وجده هناك: "هنا يتوفر كل شيء والأسعار معقولة". أما عن القمصان، فالطلبات كثيرة على قميص محمد السهلاوي (10)، وحسين عبد الغني (24)، أما محمد عيد صاحب القميص (13)، فلا أحد يسأل عنه.