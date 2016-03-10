هلالي ونصراوي يقلّبان الذكريات الجميلة

نبش الهلالي ناصر بن عفيصان، في الذكريات الهلالية، بحكم أنه مقرب من البيت الأزرق ودائما يتواجد فيه، وقال ناصر لـ"قناة العربية": "كنا نذهب لتشجيع الفريق في ملعب الصائغ على أقدامنا ونشاهد المباريات في الناصرية ولكنه أزيل لاحقاً". ويكمل: "كنت أسوق باللاعبين وأحضرهم وأذهب بهم المعسكر الذي كان مسؤولا عنه سلطان بن مناحي الذي يتحكم بكل شيء الأكل والأفلام والانضباطية في المعسكر". فيما يعاني ابن عفيصان صعوبة في النوم في حال خسر فريق الهلال.

من جانبه يتذكر المشجع النصراوي المعروف، الذكريات السعيدة في تاريخ النصر قائلاً: "اللحظات السعيدة اللي تخص النصر، كانت اثنتين، واحدة مع الملك فيصل على هذا الملعب، وواحدة في عهد الملك فهد بين النصر والهلال في جدة عام 1995".



يذكر أن الفريقين يلعبان مباراة دورية هامة في المرحلة العشرين من الدوري السعودي اليوم الخميس على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.