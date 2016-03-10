الهلال يستعيد الصدارة ويكتفي بهدفين في شباك النصر

أكد الهلال تفوقه على غريمه التقليدي النصر حينما هزمه للمرة الرابعة على التوالي 2-صفر على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لينجح في استعادة صدارته مؤقتاً في افتتاح المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في العودة إلى سكة الانتصارات مجدداً بعد غيابه عنها في الثلاث مراحل السابقة بعد تلقيه خسارتين أمام التعاون والاتحاد بذات النتيجة 1-صفر وتعادله سلبياً أمام القادسية.

وسجل هدف الهلال الأول لاعبه سالم الدوسري عند الدقيقة 37 وسجل البرازيلي ايلتون ألميدا الهدف الثاني عند الدقيقة 68.

وبدأت المباراة بحذر شديد من قبل الفريقين اللذان فضلا عدم الاستعجال بالمبادرة بالهجوم عاب على كلا الفريقين كثرة الكرات المقطوعة خاصة في منتصف الملعب.

وبرزت أولى الفرص بعد مرور 25 دقيقة للبرازيلي ايلتون ألميدا الذي تلقى تمريرة ذكية من سلمان الفرج داخل منطقة الجزاء إلا أن تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى.

وازدادت رغبة الهلال في اقتناص هدف السبق وكان قريباً من ذلك حينما تلقى مهاجمه ناصر الشمراني تمريرة من زميله عبدالعزيز الدوسري وانطلق نحو المرمى إلا أن المدافع محمد عيد قطع عليه الطريق وأمن الكرة.

وحاول النصر الرد على هجمات الهلال وكاد مهاجمه المالي موديبو مايغا أن يخطف هدفاً حينما تلقى تمريرة من زميله يحيى الشهري وواجه المرمى وسدد الكرة قوية اصطدمت بالمدافع الهلالي ديغاو وخرجت إلى ركلة ركنية.

وعند الدقيقة 37 اقتنص الهلال هدف السبق عن طريق لاعبه سالم الدوسري الذي سدد كرةً على قوس منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس النصراوي عبدالله العنزي.

ووضح الارتباك على لاعبي النصر من خلال أخطاء لاعبيه التي استمرت إلى نهاية الشوط والذي كاد مهاجم الهلال ايلتون ألميدا أن يخرج فريقه متقدماً بهدفين حينما تلقى تمريرة متقنة من زميله سالم الدوسري وواجه المرمى وسدد الكرة خارج الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى مدربا الفريقان تغييرهما الأول حينما أشرك اليوناني دونيس لاعبه سعود كريري بديلاً لعبدالله عطيف وأشرك مهاجمه محمد السهلاوي بديلاً للبرازيلي ماركينيوس.

وبدأ النصر بهجوم مكثف على مرمى الهلال وأهدر لاعبه البولندي أدريان هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله يحيى الشهري إلا أنه تباطئ في التسديد ليخطفها سالم الدوسري ويبعدها عن مناطق الخطر.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة أخرى لمهاجمه المالي مايغا الذي حول عرضية زميله حسين عبدالغني برأسه نحو مرمى الهلال لتجد الحارس خالد شراحيلي الذي أمسكها بسهولة.

ولم يتوقف الهجوم النصراوي وكاد مدافعه عمر هوساوي أن يسجل هدف التعادل حينما حول عرضية زميله حسين عبدالغني المتقنة برأسه إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس خالد شراحيلي.

وحاول الهلال الاعتماد على الهجمات المرتدة وكاد أن يخطف هدفه الثاني عند الدقيقة 66 حينما مرر مهاجمه ناصر الشمراني كرة متقنة للبرازيلي ألميدا الذي سددها قوية ذهبت فوق المرمى النصراوي.

ولم تمض دقيقتين حتى عوض البرازيلي ألميدا فرصته المحققة حينما نجح بتسجيل الهدف الثاني بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرك في شباك الحارس عبدالله العنزي.

وحاول الاسباني كانيدا مدرب النصر إنقاذ ما يمكن إنقاذه حينما دفع بالمهاجم نايف هزازي بديلاً للمالي موديبو مايغا، ورد اليوناني دونيس سريعاً حينما دفع بلاعبه محمد الشلهوب بديلاً لعبدالعزيز الدوسري.

وانخفض أداء النصر في الدقائق العشر الأخيرة وفشل لاعبوع في تشكيل الخطورة على مرمى الهلال الذي حاول استغلال حالة غريمهم التقليدي وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يسجل الهدف الثالث حينما تلقى تمريرة على قوس منطقة الحزاء من البرازيلي ألميدا ليسدد الكرة ذهبت بعيداً عن الشباك.

واستعاد الهلال السيطرة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي ألميدا الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ حسين عبدالغني ومرر الكرة من خلف حارس المرمى الا أنها لم تجد أحد من زملائه ليبعدها خالد الغامدي.

وتوالت الفرص الهلالية وأهدر لاعبه محمد الشلهوب هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة ذكية من ألميدا وحاول مراوغة الحارس عبدالله العنزي الا أنه فشل لتذهب خطورتها.

ورفع الهلال رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول مؤقتاً بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام القادسية غداً الجمعة، وتجمد رصيد النصر عند النقطة 25 في المركز الثامن مؤقتاً.

