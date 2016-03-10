خليل جلال: ريتزولي على خطى كولينا تحكيمياً

أكد الحكم المونديالي خليل جلال، أن نيكولا ريتزولي الذي يتولى تحكيم مباراة الهلال والنصر يوم الخميس ضمن مسابقة الدوري، ينتهج أسلوب الحكم الإيطالي الشهير كولينا، والتي تعتمد على الهيبة والشخصية أكثر من تطبيق القانون.

وقال جلال في لقاء خاص لبرنامج "في المرمى": "ريتزولي من اشهر الحكام حول العالم، ولقد توج في يناير 2016 كأفضل حكم في العالم، وهو من الحكام الذين يتمتعون بأخلاق رياضية باختلاف شخصياتهم عن داخل الملعب وعنده قابلية لأي شيء يكون في صالح التحكيم واللعبة".

وحول شخصية قاضي المباراة تحكيمياً، أجاب الحكم السعودي المعروف: "الطريقة الإيطالية تعتمد على الشخصية اكثر من تطبيق القانون، مثل هيبة الإيطالي المعتزل كولينا الذي يعتبر ريتزولي احد ابنائه في مدرسة التحكيم".

وزاد جلال بقوله: "بالتأكيد ريتزولي يريد ايصال رسالة انه يقود المباراة من خلال تطبيق القانون اكثر من استخدام البطاقات الصفراء والحمراء، وحول اللغة لن تكون عائقا بالنسبة له لأنه ينظر إلى كامل الموقف".