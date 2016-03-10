دونيس وكانيدا.. من يفوز بديربي العاصمة؟

في عام 1969 ولد جورجيوس دونيس بمدينة المانيا وفي نفس العام ولد راؤول ل كانيدا بأسبانيا، سبعة واربعون عاماً مرت على الأثنين، واليوم يلتقيا أول في مباراة ديربي لهما حينما يلعب الهلال والنصر مساء الخميس على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

عندما كان جورجيوس يخوض ديربي مدينة الفولاذ بين شيفلد يونايتد وشيفلد وينزداي عام 1999، كان كانيدا يؤلف كتاباً عن كرة القدم التي لم يمارسها روول بشكل احترافي ابداً. فيما يعتبر دونيس بعد رفعه كلاعب لقبي دوري يوناني ثلاثة كؤوس اغريقية وكأسي سوبر علق حذائه واصبح مدرباً عام 2002، وهو نفس العام الذي استلم فيه كانيدا منصب منسق تدريبي في مدرسة ريال مدريد للناشئين في قرية كاثيا شمال غرب اسبانيا.

مدرب الهلال حالياً سنواته الستة الاولى في عالم التدريب كانت مع ليسياكوس وآيل سنوات خالية من ديربي، واول ديربي له مدرباً كان ديربي العاصمة اليونانية، عندما استلم تدريب آيك اثينا عام الفين وثمانية أيك، على ارضه فاز دونيس بهدفين مقابل هدف وفي الإياب انهى المباراة بالتعادل السلبي وبين ذهاب وإياب الدوري اليوناني التقيا في مسابقة الكأس خسر جوجيس ذهاباها بهدفين نظيفين وتعادل في الإياب بهدف لمثله وودع البطولة واقاله أيك أثينا بعد ذلك الموسم.

المواسم الثلاثة اللاحقة درب بها ارتميتوس في أثينا لا ديربي سوى ديربي بانثنايكوس وآيك عام 2012 عادت الديربيات لحياة دونيس، كان مدرباً لباوك وفي اليونان ديربي مدينة تيسالونيكي قد يكون الأشهر يواجه فيه باوك جاره وغريمه أولمبايكوس.

الرجل اليوناني تعادل بنتيجة سلبية في اول ديربي هناك كان في الدوري، وإياباً تعادل أيضاً على أرضه 1-1، أنهى الموسم وانتقل إلى قرص مع فريق ابويل، وابويل، وفي نيقوسيا ديربي يجمع ابويل وفريق اخر اسمه أومونيا. ديربي نيقوسيا هذا خاضه دونيس اربع مرات فاز في ثلاثة وتعادل واحدة.

مع الهلال حتى الآن خاض اربع ديربيات جمعته مع النصر اثنان في الدوري الأولى خسرها والثانية فاز بها ديربي كاس سوبر رفعه نهائي كأس ملك تعادل فيه وحسمته الركلات الترجيحية.

وبذلك يكون سجل دونيس التدريبي معه مباريات الديربي من أصل اثنتي عشرة مباراة، فاز في ست، تعادل في اثنتين، وخسر اربع مرات.

من جهة أخرى بدأ كانيدا مسيرته التدريبية من المكسيك مع فريق دورادوس ولم يلعب اي ديربي هناك منذ عام ألفين وسبعة أصبح مدرباً لريال سوسييداد النادي الباسكي، وهناك في الباسك ديربي سوسييداد واتليتك بيلباو تم تصنيفه كواحد من أقوى عشرين ديربي حول العالم، لم يخضه كانيدا ولا مرة، بقي عاميين مع سوسييداد وبقي في العاميين في الدرجة الثانية وتمت إقالته بعدها .

انتقل إلى العامرية بعدها ومعهم أيضاً هبط غلى الدرجة الثانية ولم يلعب اي ديربي ليكون أول ديربي في حياة المدرب الاسباني في السعودية تحديداً في جدة الديبري الأول كان في الدوري وفاز به براس نايف هزازي، أما الديربي الثاني كان في نصف نهائي ابطال آسيا وفاز به أيضاً برأس هزازي.

إياب أبطال آسيا فاز به الأهلي 2-0 وودع كانيدا البطولة الديبري الثالث دوري خسره بثلاثة أهداف لواحد وتعادل في الديربي الرابع 1-1، وكان ذلك التعادل آخر ديربي في حياة راوول كانيدا حتى الآن سيتغير هذا عندما يتعرف على جورجيوس دونيس مساء اليوم.

