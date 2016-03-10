.. عن إلغاء الهبوط

يروج البعض، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك تطمينات تلقاها نادي الاصالة من اتحاد كرة القدم حول التوجه لالغاء الهبوط في الموسم الحالي بهدف «ثني النادي عن المضي قدماً في توجهات الانسحاب من الدوري على خلفية قرارات مباراته مع الفيصلي».

وكان الاصالة أعلن في مرحلة الذهاب الانسحاب من الدوري احتجاجاً على ما وصفها «بالأخطاء التحكيمية التي تكررت بحق الفريق وأثرت على نتائجه» وعدلت الادارة بعد ذلك عن القرار، وتم الترويج أيضاً من البعض أن هناك تطمينات حول الغاء الهبوط.

ليس دفاعاً عن الاتحاد، فمن المستحيل أن يكون هناك تطمينات في ذلك الجانب ولأي ناد تحت أي ظرف لسبب بسيط وواضح، فالتعليمات الخاصة بالبطولات المحلية لأي اتحاد يطبق الاحتراف لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف كان، وأن حدث ذلك فإنه يعد تجاوزاً قانونياً ليس له مبررات ويعود بعواقب وخيمة.

للتوضيح أكثر تنص المادة 15 الفقرة (1) الخاصة بتعليمات بطولة الدوري: يشارك في البطولة 12 فريقاً وتقام وفق نظام الدوري الكامل -ذهاب واياب- حيث يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب الى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وفي التفاصيل أكثر، لا تتضمن التعليمات الخاصة بالبطولة أي مرفقات تشير الى أحقية الاتحاد «الهيئة التنفيذية» بإجراء أي استثناء على تلك التعليمات، ما يؤكد أن أي قرار يفضي الى الغاء الهبوط على سبيل المثال يعد مخالفة قانونية للتعليمات، والاتحاد بهيئته ودوائره ولجانه يعلم ذلك.

قد يستند البعض من دعاة الترويج الى أن اللجنة التأديبية ارتكزت في قرارها الأخير بتخسير الاصالة على مادة ليست موجودة في التعليمات العامة للموسم 2015 - 2016، وهنا لا بد من التوضيح ان التعليمات نفسها عبر المادة 168 نصت: اذا كانت هناك اي مخالفات اوعقوبات أو أمور لم يرد النص عليها في هذه اللائحة -أي التعليمات- فإن الهيئات القضائية سوف تحكم وفقاً للوائح الـ فيفا.

وفق ما سبق، أقتضى التوضيح لهواة الترويج والتشكيك، وعلى الأندية المهددة في الهبوط أن تسخر كل جهودها في الميدان لجني النقاط التي تضمن تحقيق هدف الثبات في الموسم الحالي، وهو الطريق الوحيد لها.

*نقلاً عن الرأي الأردنية