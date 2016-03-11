التعاون يهز شباك الشباب 4 مرات فقط

استعاد التعاون نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه الشباب 4-صفر على ستاد الملك عبدالله بالقصيم ليبتعد بالمركز الرابع في المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف التعاون عبدالمجيد الرويلي هدفين "17" و "62" وجهاد الحسين "33" ونايف موسى "72".

ونجح التعاون في استغلال اندفاع الشباب مع مطلع الشوط الثاني حينما لعب بتنظيم عالي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي تسببت بمشاكل لدفاع الضيوف.

وسنحت أولى الفرص بعد مرور 10 دقائق حينما تلقى الكاميروني بول ايفولو تمريرة مميزة من جهاد الحسين ليواجه الحارس وليد عبدالله الذي نجح بالتصدي للكرة.

ورد الشباب سريعاً بعد مرور دقيقتين عن طريق لاعبه عبدالرحمن الخيبري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 17 افتتح اللاعب عبدالمجيد الرويلي أهداف المباراة بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ربيع سفياني ليضعها في الشباك.

وكاد الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من البرازيلي فارياس الذي وضعه أمام المرمى الا أن تسديدته ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة "33" عزز التعاون تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عن طريق صانع ألعابه السوري جهاد الحسين الذي تلقى تمريرة متقنة من الكاميروني ايفولو ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون تفوقه ونجح لاعبه عبدالمجيد الرويلي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 62 بعد تلقيه تمريرة ذكية خلف المدافعين من الكاميروني ايفولو ليسدد الكرة في شباك الحاوس وليد عبدالله.

ولم يتوقف التعاون عن هجومه وازدادت شهيته التهيديفيه ونجح لاعبه ناسف موسى بتسجيل الهدف الرابع عن طريق لاعبه نايف موسى الدي حول عرضية زميله عدنان فلاتة بقدمه في شباك الحارس الشبابي وليد عبدالله.

وتسابق لاعبو التعاون على اضاعة الفرص المحققة في الدقائق الأخيرة والتي كان من أبرزها تسديدة الكاميروني ايفولو التي اصطدمت في القائم الأيسر للحارس وليد عبدالله.

وقبل نهاية المباراة أهدر لاعب التعاون نايف موسى هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة مميزة من الكاميروني المتألق ايفولو ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع وصيد التعاون الى 38 نقطة منفرداً بالمركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن الشباب الخامس.

