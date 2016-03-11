السركال يريد الإبقاء على 14 فريقا بالدوري الإماراتي

رفض رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوسف السركال اليوم الجمعة تقليص عدد فرق دوري الدرجة الأولى إلى 12 خلال طرح ملامح برنامجه لانتخابات مجلس الإدارة التي ستجري في 30 أبريل.

ووضع السركال في تصريحات صحافية الإبقاء على 14 فريقا في الدوري، ضمن أهم أولوياته بعدما كشف أخيرا عن توجه لدى لجنة دوري المحترفين الجهة المنظمة للبطولة لإعادة عدد الفرق الى 12 كما كان معمولا به سابقا قبل 2012-2013.

وقال السركال الذي يتنافس مع رئيس نادي النصر مروان بن غليطة على رئاسة الاتحاد "احد اهم محاور برنامجي الانتخابي سيكون بالتأكيد العمل على استمرار الدوري كما هو دون تغيير بمشاركة 14 فريقا، مع وضع التصورات اللازمة التي من شانها أن تزيد قوة المنافسة وتثري البطولة بما يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية".

وأشاد السركال الطامح إلى ولاية ثالثة بعد دورتي 2004-2008 و2012-2016، "بالفوائد التي جنتها الكرة الاماراتية على مدار المواسم الاربعة الاخيرة من واقع زيادة التنافسية بين الاندية في دوري الـ14 فريقا".

وتابع "لا تنازل عن استمرار الدوري بنفس العدد، فنظام الـ14 فريقا له فوائد فنية ولوجستية، وايضا له فوائد نفسية على كافة الفرق التي يمكنها أن تعوض أي نتائج سلبية تتعرض لها، فضلا عما يقدمه الدوري من مستوى مرتفع في العديد من مبارياته".

وأكد السركال أن رئيس الاتحاد الدولي الجديد السويسري جاني انفانتينو أبدى خلال جلسة جمعت بينهما إعجابه بتطور وارتفاع مستوى الدوري الإماراتي، وايد الابقاء على عدد فرق الدوري، محذرا من تقليصها الى 12 فريقا.