السومة يسقط القادسية ويعيد الأهلي إلى الصدارة

قاد مهاجم الأهلي عمر السومة فريقه إلى التربع على صدارة دوري جميل السعودي من جديد، بعد تسجيله هدفين في مرمى مضيفه القادسية في المباراة التي انتهت 2-صفر على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة 20 من المسابقة.

ووجد الأهلي صعوبة كبيرة بالوصول إلى مرمى الحارس فيصل مسرحي في ظل تألق لاعبيه الذين لعبوا بتنظيم عالٍ في الدفاع وإتقان في الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص في المباراة للقادسية عند الدقيقة 22 حينما حول مدافعه محمد خبراني عرضية زميله عبدالرحمن العبيد بقدمه نحو مرمى الأهلي إلا أن القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف تصدى للكرة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول نجح الأهلي للوصول الى مرمى القادسية عن طريق لاعبه مصطفى بصاص الذي حول عرضية زميلة منصور الحربي بقدمه إلا أن الحارس فيصل مسرحي أبعدها بصعوبة.

وكاد الأهلي ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف حينما لجأ السوري عمر السومة الى التسديد من خارج منطقة الجزاء وكاد ينجح بتسديدة قوية إلا أن الحارس أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني ظهر الأهلي بشكل أفضل من مستواه في الشوط الأول وتمكن مهاجمه السوري عمر السومة بعد تلقيه لعرضية متقنة من زميله سلمان مؤشر ليروض الكرة بمهارة ويسددها في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وتوالت الهجمات الأهلاوية وكاد السومة يعزز تقدم فريقه حينما حول عرضية مصطفى بصاص برأسه نحو مرمى الحارس فيصل مسرحي لتعود الى البرازيلي ماركينيو الذي سددها قوية لتجد المدافع محمد خبراني الذي أبعدها.

وسنحت فرصة خطيرة أخرى للأهلي للاعبه سلمان مؤشر الذي تلقى تمريرة مميزة من حسين المقهوي ليسدد الكرك قوية ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الأهلي أفضليته ونجح مهاجمه عمر السومة في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 83 بعد تعرضه للإعاقة من مدافع القادسية خبراني ويتصدى لها اللاعب بنفسه ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى45 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة عن الهلال الوصيف، وتجمد رصيد القادسية عند النقطة 14 في المركز 12 مؤقتا.